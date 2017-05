Kuidas investeerib oma raha vormeliäss?

Saksa majandusleht Handelsblatt uuris vormeli maailmameistrilt Nico Rosbergilt, kellel on palju raha, et kuidas tema investeerib.

„Olen karjääri jooksul palju teeninud,“ rääkis Rosberg. „Nüüd on mul aega, et uurida, millised on rahapaigutamise võimalused. Maailmas on hetkel raha hoiustamiseks rasked ajad. Samas huvitavad mind ka väga aktsiaid.“

Teiste seas huvitavad teda ka autoaktsiad, kuid sektoris on keerulised ajad ja seetõttu on aktsiad palju madalamal kui nad võiksid olla. Tulevik on ebaselge, ütles tänavu oma tiitlit enam vormelikarussellis mitte kaitsev endine F-1 piloot.

„Laiemalt võttes on aktsiad huvitavad ja ma pigem investeerin, mitte ei spekuleeri,“ rääkis ta. „Aktsia hindu teevad spekulandid, kes terveid päevi arvuti taga istuvad ja kes püüavad kasumit teenida. Ma püüan sellele teisiti läheneda. Ma tahan olla ägedates ärides pikaajaliseks osanikuks. Võib-olla kogu eluks. Ma rõõmustan iga kuu kenade dividendide üle. Minu vaade on pikaajaline. Seni on see mulle väga hästi sobinud. Aktsiad on minu portfellist väike osa.“