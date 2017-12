Kuidas juht firma tulemusi nõrgestab

Firmale on väga kulukas, kui juht kasutab oma mõjuvõimu halvasti – väheneb töötajate motivatsioon, tekib läbipõlemise oht, suureneb kaadri voolavus, kahanevad tootlikkus ja majandustulemused.

Juhi oskusest mõjuvõimu kasutada sõltuvad organisatsiooni kultuur ja moraal, töötajate pühendumine ja tulemuslikkus, kirjutab Äripäev.

Mõjuvõimu kasutatakse halvasti kahel moel. Esimene on mõjuvõimu­ vähene kasutamine, mis on tihti tingitud ebakindlusest ja hirmust võimu kuri­tarvitada – see on omane näiteks algajale juhile, spetsialistist välja kasvanud juhile.

Teine on võimu kuritarvita­mine ehk võimutsemine, mille põhjus on enamasti mitteteadlikkus või vajadus ­võimupositsiooni kindlustada.

Allikas: Äripäev