Kuidas Ladina-Ameerikas edukalt äri teha? Suhtle aktiivselt ja ole aja suhtes kannatlik

Ladina-Ameerika foorumil esinenud sealsel turul tegutsevate Eesti ettevõtjate sõnul on Ladina-Ameerikas edu saavutamiseks oluline kohalikega aktiivselt suhelda ja olla ajakulu suhtes kannatlik.

Pereettevõtte Brillare OÜ juht Viktor Säga impordib Venezuelast kakaoube. „Pole olemas ühtegi konkreetset retsepti, mille järgi Ladina-Ameerikas edukas olla. Kõige olulisem on aktiivne suhtlemine ja vajadusel ka kolmel erineval teemal korraga rääkimine,“ ütles Säga. Tegutsedes toidusektoris peab ta väga oluliseks tooraine kvaliteeti.

Kvaliteeti otsib Ladina-Ameerikast ka Coffee People tegevjuht Annar Alas. „Kohviubade kvaliteet on meie ettevõtte jaoks kõrge tähtsusega. Olen oma kvaliteedinõudega innustanud ka kohalikke farme ja farmereid panustama üha rohkem kvaliteedile ja jätkusuutlikkusele, mis omakorda aitab kaasa ka Kolumbia farmide arengule,“ kinnitas Alas.

Tiit Vapper tegutseb juba aastaid Mehhiko turul, arendades seal IT-valdkonda. „Mehhiko on sarnane USAle, mis koosneb osariikidest. Seetõttu on mõistlik alustada oma äritegevust osariigipõhiselt ja liikuda sealt edasi teistesse osariikidesse,“ soovitas Vapper.

Markus Vajanne on Soome ettevõtja, kes on Ladina-Ameerikaga olnud seotud juba ca 20 aastat. „Ladina-Ameerika on äri mõttes sarnane teiste arengumaadega, kuid seal on võimalusi isegi rohkem. Sealne kultuuriline ja keeleline sarnasus väga suurel pindalal on üks suurimatest eelistest piirkonnas ettevõtlusega tegelemisel,“ kinnitas ta. Samas hindab ta seal tegutsemisel väga oluliseks hispaania või portugali keele oskust.