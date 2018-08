Kuidas läheb ärimees Kaido Höövelsonil?

Võrdselt Kaido Höövelsonile ja tema naisele Elena Tregubovale kuuluv Vinni vallas Baruto Puhkemajas toitlustamise ja ürituste korraldamisega, kuid ka Jaapanisse kalatoodete vahendamisega, tegelev Barto Grupp OÜ käive kasvas enam kui veerandi võrra 80 000 euroni. Käibekasvule vaatamata tuli 2016. aasta 2500 eurose kasumi kõrvale mullu 8000 eurone kahjum.

Lisaks on Höövelsonil riiulifirma OÜ Eesti Sumo, kus on 2500 eurot käibevara. Aastaaruande teeb omanäoliseks see, et kasumiaruannet polegi ja on kirjas, et ettevõte ei tegutse.

Höövelsonile kuulub ka 2010. aastal asutatud Baltitalu OÜ, mis kasvatab veiseid ja pühvleid. Kuidas sellel ettevõttel läheb, on raske öelda, kuna näinud aasta aruanne on äriregistrile esitamata.

Höövelson kuulub veel mootorsõidukite õlide, filtrite ja varuosasadega varustamisega tegeleva Jõgeva ettevõtte Autoagri juhatusse.