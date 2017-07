Kuidas läheb armastatud Tujurikkujate firmadel? Ott Sepa Hull Jänes on teinud suure hüppe

Sõpradest koomikute, legendaarsete Tujurikkujate Märt Avandi ja Ott Sepa firmade majandusaasta aruannetest nähtub, et Sepp on teinud oma firmaga aastaga kena hüppe.

Ott Sepa firma Hull Jänes käive kasvas mullu aasta varasemaga võrreldes 57,5% 62 139 euroni. See summa jääb siiski veidi alla 2014. aasta 63 37 0 euro suurusele käibele.

Ettevõtte puhaskasum on aastaga enam kui kahekordistunud 38 409 euroni.

2014. aastal oli puhaskasum 57650 eurot.

Selle aasta esimese viie kuu käive on E- Krediidiinfo andmetel 17 135 eurot.

Kasumi jaotamise ettepaneku kohaselt läheb puhaskasum jaotamata kasumi sekka, mida on kokku 66 723 eurot.

Märt Avandi firma Idnava OÜ müügitulu kasvas mullu 9,6% 80 068 euroni. Puhaskasum aga vähenes enam kui kolmandiku võrra ehk 34,5 protsenti 30 042 euroni. Jaotamata kasumi jääk on 49 734 eurot.