Kuidas läheb maist Tallinki tüürima asuva Paavo Nõgene ettevõttel?

Tallink Grupi nõukogu otsustas reedel, et ettevõtte juhatuse esimehe kohale asub alates 1. maist senine kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene. Börsiettevõte juhtimine ei ole naljaasi. Vaatame, kuidas Nõgese ettevõttel eelmisel aastal läinud on.

Tema osaühingu PN Management mullune majandusaasta aruanne näitab, et häbenemiseks põhjust ei ole. Peamiselt investeerimistegevusega tegeleva ettevõtte puhaskasum oli eelmisel aastal 56 703 eurot.

2016. aasta 70 329 eurosest kasumist on see küll väiksem, kuid finantsinvesteeringute maht on aastaga kasvanud 201 275 eurolt 277 221 euroni.

Kulusid oli ettevõttel eelmisel aastal 11 796 eurot. Jaotamata kasumit oli ettevõttel eelmise aasta lõpu seisuga 268 243 eurot.

Loe veel

Aasta tagasi rääkis Nõgene Äripäevale, et tema avaliku teenistuse ajale eelneb päris pikk kogemus eraettevõtlusest. „Mul oli kaks üritusturundusettevõtet, millest üks jagas 2004. aastal Äripäeva turunduse TOPi 1.–2. kohta. 2007. aastal avalikku sektorisse tulles, Vanemuise teatrit juhtima asudes oli mu selge ja põhimõtteline valik, et senisele tegevusele erasektoris tuleb mõneks ajaks joon vahele tõmmata. Kuna kodu oli soetatud, tuli otsustada, mida eraettevõttes kogunenud vahenditega edasi teha, kuniks ise teenin riigisektorit. Hakkasin vaikselt vaatama investeerimise võimaluste poole ning katsetasin esimesi aktsiaoste, mõnda aega vist ka aktsiafonde. Seega, tegelikult tõi mind investeerimise juurde asjaolu, et ei soovinud lasta vabal rahal pangaarvel seista ja otsustasin katsetada, kas seda oleks võimalik kasvatada muul moel kui kinnisvarasse investeerides,“ rääkis ta.