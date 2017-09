Kuidas läheb Venemaa esirikkuritel? Aasta on olnud seni väga edukas

Venemaa miljardärid on selle aasta esimese kaheksa kuuga oma vara suurendanud kokku 20,319 miljardi dollari võrra, kirjutab Lenta.ru Bloombergi miljardäride indeksi põhjal.

Venemaa rikkaim inimene on indeksi kohaselt jätkuvalt Severstali suurim aktsionär Aleksei Mordašov. Aasta algusest on tema vara kasvanud 1,49 miljardi dollari võrra ning ulatub 18,4 miljardi dollarini. Bloombergi edetabelis on mees 49. kohal.

Üldise edetabeli 53. kohal on Norilski Nikli president Vladimir Potanin, kelle vara on kaheksa kuuga kosunud 1,01 miljardi dollari võrra ulatudes 17,5 miljardi dollarini.

Venemaa rikaste edetabeli kolmas on Novolipetski metallurgiakombinaadi nõukogu esimees Vladimir Lisin, kelle vara on aasta algusest märgatavalt suurenenud- lausa 3,34 miljardi dollari võrra 16,5 miljardi dollarini.

Bloombergi indeksi esinumber on Microsofti asutaja Bill Gates, kelle vara väärtus on kokku 86,4 miljardit dollarit ning selle aasta kaheksa kuuga on lisandunud natuke rohkem kui Lisinil- 3,97 miljardit dollarit.