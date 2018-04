Kuidas läks Omnival läinud aasta?

Omniva toob välja, et Euroopa Liidu otsuse loobuda 2021. aastal käibemaksuvabastusest kuni 22-eurostele e-ostudele väljastpoolt Euroopa Liitu. Omniva on seisukohal, et muudatus e-kaubanduse kasvu ei pidurda, küll aga loob turul õiglasemad tingimused, kaotades kolmandate riikide e-kaupmeeste maksueelise Euroopa ja Eesti e-kaupmeeste ees. Kuna käibemaks lisandub 2021. aastast ainult neile kolmandate riikide kaupadele, mille maksumus jääb alla 22 euro, tähendab see 1-2-eurost hinnatõusu, mis ostuotsust kuigivõrd ei mõjuta. Kallimatele saadetistele rakendub 20% käibemaks juba praegu.

