Kuidas LHV suutis agressiivse fondiga sellise tulemuse saada?

Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS

LHV pensionifondide juht Joel Kukemelk Foto: Karin Kaljuläte

Alates 2018. aasta algusest ehk 31.12.2017-27.12.2018 on LHV Pensionifond XL tootlus olnud -0,2% ja LHV Pensionifond Indeks tootlus -6,9%. Suur vahe tuleneb sellest, et LHV on aktiivselt juhitud pensionifondidega olnud börsidel riski võtmisel juba mõnda aega väga ettevaatlik, mistõttu oleme otsinud rohkem just börsiväliseid investeeringuid, ütles LHV passiivsete fondide juht Joel Kukemelk.