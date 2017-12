Kuidas ma bitcoiniga spekuleerisin

Bitcoinimaaniaga liitusin 29. novembril. Kerge guugeldamine andis soovituse liituda platvormiga Coinbase. Tõmbasin siis AppStore'ist vastava aplikatsiooni alla ja hakkasin pihta.

Esialgu ostsin üliettevaatlikult vaid 10 euro eest krüptoraha. See osutus täielikuks mõttetuseks, kuna tehingukulu oli juba 0,99 eurot - ehk 10% tehingu väärtusest. Õnneks selgus, et tehing ei läinud läbi - olin jätnud ennast korralikult identifitseerimata.

Coinbase paneb kõvasti rõhku turvalisusele. Arusaadav, kui mõelda, mis rahasid seal liigutatakse - miljardid eurod päevas. Selleks, et kauplema hakata, pidin neile saatma pildid oma ID-kaardist. Iga kord sisse logides saadetakse veel telefonile eraldi turvakood - samasugune kaheastmeline identifitseerimine, nagu e-riigi teenuseid kasutades.

Esimene, LHV deebitkaardi vahendusel tehtud tehing, mis reaalselt läbi läks, tõi mulle 0,00258618 bitcoini hinnaga 9,145.48 eurot bitcoini eest. Jätan lugejatele arvutamiseks, palju see eurodes teeb. Vahelt võeti 1,49 eurot teenustasu.

6. detsember - bitcoin kihutab orbiidile

Järgmise nädala jälgisin vahelduva eduga, mida mu pisike krüptorahahunnik teeb. Noh, kasvas veidi. Kui 6. detsembril ta maha müüsin, teenisin võimsa 2-eurose kasumi. Nüüd kahetsesin juba kibedalt, et alguses suuremat summat sisse ei pannud.

Et tehingukulusid natuke väiksemaks tõmmata, ühendasin samal päeval oma LHV pangakonto. Muuseas, LHV ongi Coinbase'i poolt nende Euroopa partnerpangaks valitud. Kandsin Coinbase'i "eurode rahakotti" 50 eurot. Päev hiljem veel 50. Adrenaliin hakkas vaikselt kasvama. Mõtlesin murega, et kui mul mingi hasartmängusõltlase geen latentselt kehas istub, siis nüüd lööb see täie rauaga välja.

Ja hakkaski metsik ralli pihta. Olin monitori ette naelutatud ja jälgisin kiskja pilguga graafiku ülivolatiilset liikumist. Bitcoin kerkis ja kerkis, kuni oli juba 19 000 dollari piiril. Otsustasin, et nüüd aitab - tuleb müüa, enne kui korrektsioon tuleb. Aga võta näpust. Coinbase kukkus metsiku koormuse tõttu rivist välja ja sain ainult abitult pealt vaadata, kuidas hind tagasi 16 000 peale kukkus. Siis õnnestus ka müüa. Teenisin kokku fantastilise, umbes 10-eurose profiidi. Samas - kui elu esimese spekulatiivse päevakauplemisega miinusesse ei jää, on ka hästi.

Kas enam on mõtet?

Nüüd on Bitcoin mitu päeva vaikselt langenud. Hasart on taastunud ja ilmselt ostan veidi aega pärast selle loo ilmumist uuesti. Tõenäoliselt mitmesaja euro eest, kuna vähemaga kaubeldes söövad teenustasud liiga suure tüki rahast ära. Siin on ka oma loogika - kuna kauplejate arv pidevalt kasvab, peavad platvormid tegema suuri investeeringuid serveriparkidesse. Samuti vastutavad nemad, kui mõnel häkkeril õnnestub klientide rahaga minema tõmmata.

Samuti ei kasuta ma enam tõenäoliselt algajatele mõeldud Coinbase'i aplikatsiooni, vaid mõnda professionaalsemat kauplemisplatvormi, nagu Gdax, mis muuseas kuulub samadele tegijatele. Või kes teab, võibolla on see kõik väga halb mõte ja peaks hoopis Tallinki aktsiat ostma. Sellist stabiilset, turvalist ja väga väga igavat.