Kuidas ministrid SKAIS2 projektiga raha laiaks lõid?

Ministeeriumi juhib minister, siin ei ole midagi vaielda, lajatab endine majandusministeeriumi IT-kantsler Taavi Kotka, kes kandideerib kohalikel valimistel Reformierakonna nimekirjas, kirjutab Äripäev.

SKAIS2 projekti viie aastase ajaloo jooksul on olnud sotsiaalministeeriumis palju ministreid, alates Taavi Rõivasest ja lõpetades Jevgeni Ossinovskiga.

Taavi Rõivase ajal alustatud reformid tehti kiirustades ning toonane meeskond, kes oleks pidanud projekti ja tööprotsessid läbi mõtlema, ei saanud oma kohustustega hakkama.

Aga see ei tähenda, et järgmised ministrid Margus Tsahkna või Rannar Vassiljev ei oleks pidanud ministri ja ministeeriumi juhtina oma tööd tegema kohusetundlikult. Majandusministeeriumi rahastuskomisjonid ei andnud SKAIS2 projektile raha, sest selgelt oli näha, et riskid on suured ja projekti suure tõenäosusega ei saada valmis.

