Kuidas mõjutab nafta maailmaturg hinda Eestis?

„Kütuse hind ei kujune nii, nagu Nõmme turul maasikaid müües,“ ütleb kütuseturu entusiast ning Alexela juhatuse liige Alan Vaht ja märgib, et naftaturust aru saamiseks tuleb mõista, kes turul niite tõmbavad, ning eristada, mis sündmus mõjutab hinda ja mis mitte.

Naftariikide majandused võisid olla rahul, kui 2014. aastal ilutses barreli hinnasildil 120 dollarit. Vahepeal aga kukkus hind suisa 30 dollarile ja on nüüd roninud 70 dollarile ehk on nelja aasta tagusest ajast veidi vähem kui poole jagu allpool. Selle suure muutuse taga on omajagu põhjuseid.

Allikas: Äripäev