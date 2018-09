Kuidas mõõta ettevõtte andmemahtu?

Veebiteenused

Veebiteenuste (koduleheküljed, iseteeninduskeskkonnad, e-poed jms) puhul on olulised nii talletus- kui ka andmeedastusmaht, sest mõlemad on tavaliselt limiteeritud või kasutuspõhiselt tasustatud.

Lisaks on veebiteenuse puhul mõlemad mahud väga otseselt seotud kasutusjuhuga ning sõltuvad kasutatavast rakendusest.

Salvestusmaht jaguneb üldiselt kaheks – rakendus ja selle jooksutamiseks vajalik maht, mis tavaliselt ei ole eriti märkimisväärne ja seetõttu seda tihti ka eraldi välja ei arvutata. Küll aga tulenevalt rakenduse kasutusjuhust on üpriski tavaline, et töö käigus toodab rakendus ise suuremaid andmemahte, nt logikanded analüütika jaoks või kasutajate üleslaetavad meediafailid.

Andmeedastusmaht on samuti väga tugevalt seotud rakenduse kasutusjuhuga, kuid enamus nendest juhtudest on võimalik prognoositavat andmeedastusmahu suurusjärku välja arvestada. Veebilehekülge või veebirakenduse strateegiat luues on teada juba eesmärk, mille jaoks ja kellele see luuakse. See tähendab, et on ka juba teada, milliseid nö teekondi hakkavad kasutajad kõigi eelduste kohaselt seal läbima ning mis neid neil teekondadel ees ootab. Selle põhjal saab kokku võtta juba andmeedastusmahu, mis ühel külastajal selle teekonna läbimiseks kulub (liites kokku lehtede allalaaditava sisu mahud teekonnal). Ning seejärel – väga lihtsustatult öeldes – korrutada see maht prognoositava külastajate arvuga.

Loomulikult ei saa väga täpselt sellist asja ette kalkuleerida, sest see on väga haruldane juhus, kui külastajate teekonnad ja nende arv on 100% täpselt ette teada. Kuid see ei ole ka probleem, sest arvestades andmesalvestuse ja -edastuse mahtude hindu, on oluline aru saada suurusjärkudest.

Küll aga on alati tagantjärgi näha väga täpselt, kui palju mingit mahtu kulunud on.

Tagavarakoopiad

Tagavarakoopiate puhul on mahu hindamine natuke lihtsam. Enamikel juhtudest on juba teada, kui paljudest seadmetest ja teenustest tehakse tagavarakoopiad ning kui palju andmeid need seadmed talletada suudavad. Lisaks tuleks veel otsustada, kui kaua andmeid alles hoitakse ja kui pikalt peavad andmed olema kiiresti kättesaadavad. Näiteks, kui eesmärk on hoida alles kõiki tagavarakoopiaid kuni 30 päeva (finants jms andmete puhul näiteks 7 aastat), siis tavaliselt peaksid koheselt kättesaadavad olema viimase paari päeva andmed (kui peaks juhtuma õnnetus ja andmeid on vaja võimalikult kiiresti taastada).

Loe veel

Selle loogika järgi on võimalik valida kõige paremini sobivad ja võimalikult kuluefektiivsed arhiveerimisteenused. Näiteks AWS teenuste puhul tuleb kiiret ligipääsemist vajavad andmed talletada S3 teenusesse ning sellised, millega on rohkem aega - AWS Glacier teenusesse, mis hoiab kulud madalal.

Kui eelnevad mahud ja andmete säilitamise ajavahemikud on kokku lepitud, saab juba välja arvutada ka sellise automatiseeritud ja turvalise tagavarakoopiate lahenduse täpsemad mahud, ning nendest tulenevad kulud.