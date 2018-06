Kuidas näevad vabakaubandust Suurbritannia ja Prantsusmaa liidrid?

Jäämise pooldajate sektsioon on samamoodi vabakaubandusest positiivsel arvamusel, küll teistel põhjustel. Jääjad ütlevad, Economisti hinnangul õigesti, et Brexitiga kaasnevat kahju pole võimalik potentsiaalsete kahepoolsete kaubanduslepingutega korvata. Paljud parlamendisaadikud nii Tööparteist kui ka Konservatiividest loodavad Suurbritannia Euroopa Liitu jäämisele või variandile, et EL-i vabaturult või halvimal juhul tolliliidust ei lahkuta.

Jääb aga üles küsimus, kas neil on õige eeldada, et britid vabaturgu väärtustavad. On võimalik, et osaliselt mitte nagu näitavad uuringud. Ümmarguselt 50% Brexiti poolt hääletajatest arvavad, et oleks vaja importe piirata, et majandust kaitsta. Ehkki Hiina veel Ameerika-suurune majanduskoll pole, näitavad tõendid, et Hiina impordid on riigi vaesemates osades omajagu töökohti kaotanud. Samas võib näiteks Ameerikaga kaubanduslepingu sõlmimine ootamatu poliitilise vastuseisu tingida. Alles eelmisel suvel kerkis ÜK-s skandaal Ameerikast sisse toodud kloori sisaldava kanaliha kohta. Lisaks muretsevad vasakpoolsed inimesed olukorra üle, kus Ameerika ettevõtted saaksid Briti tervishoiusüsteemis ÜK pakkujatega konkureerida. Lõppude lõpuks valis vaid üheksa protsenti lahkumise poolt hääletajatest "paremad kaubandusvõimaldused laia maailmaga" kui peamise valiku taga olnud motivatsiooniallika. See näitaja jääb "õiguslikule sõltumatusele" ning "immigratsiooni piiramisele" kõvasti alla.

Sellises retoorikas on ka oluline vastuolu. Ministrid toetavad entusiastlikult vabakaubandust, ent väljendavad samal ajal immigratsiooniefektide üle muret, kuigi impordikonkurents võib Briti töökohti ning palku sisserännuga samal määral mõjutada. Kui valitsus on päriselt globaalse Ühendkuningriigi toetaja, siis oleks neil ka liberaalset sisserännurežiimi vaja, järeldab The Economist.

Prantsusmaa ninanips

Prantsusmaal on asjad mõndapidi erinevad. Varsti peale Emmanuel Macroni presidendiks saamist, riigistas valitsus ühe Prantsusmaa laevatehase, et selle Itaalia kätesse langemist vältida. Samm oli ninanipsuks kõigile, kes nägid Macronis selgelt liberaalse vabamarketi pooldajat ning globaliseerimise häälekandjat. Lõpuks tuli küll välja, et riigiomandus oli ajutine ning Prantsusmaa ja Itaalia vaheline leping sai kiiresti läbi räägitud. Siiski nähti selles käigust varajast meeldetuletust, et isegi inglise keelt rääkiva globalistist Prantsusmaa presidendi all on riigil väliskaubanduse ning –investeeringute kontekstis omanäoline käsitlusviis.

Macron käsitleb teemat lähtudes klassikaliselt Pransusmaa turuloogika aluseks olnud colbertismi (Prantsusmaa-pärane kaitsetariife soosiv merkantilismi vorm) ning pragmaatilisuse segust. Olles küll globaliseerumise kaitsja, rõhub Macron, et poliitilised liidrid ignoreerivad liialt neid, kes vabakaubandusest kaotavad. Uuringudki näitavad, et prantslased kuuluvad Euroopas suurimate vabaturu skeptikute hulka ning kavandatud lepped, näiteks EL-i ja Mercosuri nime kandva Lõuna-Ameerika kaubandusbloki vahel, kipuvad vabariigis ebapopulaarsed olema. Majandusringkondades väga populaarseks saanud prantsuse majandusteadlase Thomas Piketty raamat "Capital in the Twenty-First Century" ("Kapital kahekümne esimesel sajandil"), mis käsitleb kriitilises võtmes arenenud kapitalismimajandusi ning ebavõrdsust, hakkas Prantsusmaal laineid lööma alles peale välismaal populaarsuse kogumist, mille osaline põhjus on selles, et Piketty mõtted on juba Prantsuse ühiskondlikus konsensuses juurdunud.

Inimesed peavad tundma, et on kaitstud