Kuidas see võimalik on? Piirkonna töötuse määr on ligi 100, aga kõik on miljonärid

Mitmed kasiinod on USAs hädas, sest majandusel ei lähe hästi. Ühel Minnesota põlisrahva hõimul läheb aga ülihästi. Shakopee Mdewakantoni hõim omab Mystic Lake Casino Hotelit ja Little Six kasiinot. Igal aastal on nende käive ligi miljard dollarit, kirjutab Celebrity Networth.

Kuna hõimul on vähem kui 500 liiget, siis teenib iga liige umbes 1,08 miljonit dollarit igal aastal. Lisaks sellele elavad nad eraldatud maaalal ja ei maksa tulumaksu. Seetõttu ei ole ka üllatav, et USA rikkaima hõimu esindajad elavad ukhetes häärberites, sõidavad viimase sõna autodega, puhkavad luksuslikult ja neil on kallid hobid. Lisaks ei käi nad tööl. „Meil on 99,2-protsendiline tööpuudus," ütles hõimu president Stanley R. Crooks mõned aastad tagasi antud intervjuus. „Kõik käib vabatahtlikuse alusel." Shakopee Mdewakanton rajas lisaks kasiinodele ka uhke golfiväljaku, konterdisaali ja 600-toalise hotelli. Hõib on Scotti maakonna suurim tööandja. Paljud hõimu liikmed on ehitanud oma teise koju neile reserveeritud maa-alalt väljaspoole ja koolitavad oma lapsi ukhetes erakoolides. Intrigeeriv on see, et rikkus ei ole sugugi mingi vana asi. See sai alguse hiljuti. Veel generatsioon tagasi elas hõim treilerites ja nende kodudes ei olnud kanalisatsiooni. Kolmveerand neist said valitsuselt toiduabi. Samas ei ole nad kadedad. Shakopee Mdewakanton on tuntud oma annetuste poolest. Alates 1996. aastast on nad andnud ära 243,5 miljonit dollarit, millest 120 miljonit on saanud vaesemad hõimud.