Kuidas suurendada rahvaarvu: Soome küla maksab lapsevanematele 10 000 eurot toetust iga lapse eest

Rahvaarvu vähenemisega võitlemiseks on väike küla Ida-Soomes hakanud pakkuma lapsevanematele suurt rahalist toetust, et nende lapsed sünniksid ja kasvaksid külas, kirjutas Yle.

Nimelt hakkas Miehikkälä küla sellest aastast maksma lapsevanematele toetust 1000 eurot aastas alates lapse sünnist kuni lapse kümnenda eluaastani.

Varasemalt on see sama, Vene piiri ääres asuv küla, proovinud elanike arvu suurendada 3000-eurose lastetoetusega. Linnapea Arto Ylönen ütles, et juba väiksem boonus motiveeris elanikke lapsi saama. "Ma ei usu, et meil oleks sündinud 10 uut last igal aastal ilma toetuseta," ütles ta. "Ma ei näe ühtegi põhjust, miks toetust mitte tõsta, kui sellega suureneb laste arv."

Hetkel on Miehikkälä elanike arv 2000 ning populatsioon on viimasel kahel kümnendil olnud stabiilses languses. Tagajärjena suletakse üks kolmest külakoolist sellel kevadel. "Ma tahaksin kahe- või kolmekordistada siin sündivate laste arvu 20-30 lapseni aastas," ütles Ylönen.

Lisaks beebiboonusele pakutakse alates 2016. aastast külas esimest korda kodu ostvatele inimestele 4000 eurot toetust. Lisaks käidi viimati välja idee kaotada lasteaiatasud.

Nina Eistiö elab külas ja tema perekond on toetustest vaimustunud. "See oleks väga suur abi. Me saaksime sadu eurosid igal aastal kõrvale panna," ütles ta. Hetkel on Eistoöl üks aastane laps, kelle sünnil sai perekond 3000-eurose toetussumma. Ta usub, et uus boonus suurndab laste arvu ja inimeste kolimist maakohta. "Ma loodan, et meile tuleb külla lapsi juurde," ütles ta.