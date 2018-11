Kuidas teha oma tootest tugev ekspordiartikkel? Kandideeri strateegia praktikumi

Varasemate aastate osalejad kiidavad, et programmis väljatöötatud strateegiad on aluseks uue kasvu saavutamisele. Programmis osalenud Raul Lättemägi, Eesti 2018 aasta Keskkonnasõbralikuma ettevõtte Advanced Sports Installations Europe eestvedaja, on suutnud 10 aastaga oma unikaalsest kunstmuru väljakute taastamise ja taaskasutuse tehnoloogiast teha tugeva ekspordiartikli, eksportides 99% oma tööst ja tehnoloogiast 24 riiki. Oma edu tagatiseks peab ta spetsiifilist iga riigi keskset ekspordistrateegiat. „Me töötame hooaja põhiselt ja iga aasta esimeses kvartalis toimub standardprotseduur strateegia üle vaatamiseks,” kommenteerib ta.

Strateegia praktikumis õpitakse kogenud ekspertide käe all oskuslikult planeerima mh kasvu ja uutele sihtturgudele sisenemist. Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naarits tõdeb, et on viimase kümne aasta jooksul kohtunud paljudega Eesti eksportööridest. “Meie kogemus Saksamaale ja teistele uutele turgudele sisenemiseks ettevõtteid koolitades on näidanud ära selgelt kõige nõrgema koha,” räägib ta. “Selleks on paljude Eesti ettevõtete vähesed teadmised strateegilise kasvu ja fokusseerimise kohta, mis väljendub tihtipeale selles, et korraga võetakse ette mitu turgu ning kõigi jaoks ei jätku ressursse. Rahvusvahelised partnerid aga eeldavad, et strateegilised valikud on oskuslikult tehtud ning uued partnerid suudavad pikaajaliselt valitud strateegiasse investeerida,” sõnas Naarits.

Nädal veel auga kandideerida