Kuidas toimis Venemaa rahapesuskeem?

20 miljardit dollarit pesti puhtaks fiktiivsete firmade, tähtsate ärimeeste ning korrumpeerunud kohtunike abiga, kirjutas üle maailma korruptsiooni paljastavate ajakirjanike koostööorganisatsioon OCCRP.

Aastatel 2010-2014 pesid Vene kurjategijad ja korrumpeerunud poliitikud puhtaks 20 miljardit dollarit läbi mitmete välisettevõtete ja pankade, kasutades võltslaene.

Kuna protsessis mängisid olulist rolli Moldova kohtunikud, kes nõudsid tagasi libalaene, pestes sellega tehniliselt kohtu kaudu Vene raha puhtaks, siis on riigis algatatud kohtusüsteemi uurimine.

"Paljud kohtunikud ja prokurörid võivad minna vangi," ütles Vasile Sarco, Moldova rahapesuüksuse juht, kes on skandaaliga tegelenud alates detsembrist.

Skeemis kasutati Moldova kohtusüsteemi nii juriidilise abi jaoks, kui ka selleks, et viia raha edasi Euroopa Liitu.

Uurijate poolt "Pesumasinaks" nimetatud skeem lõi illusiooni, et ettevõtetes toimus äritegevus, et näidata, kust raha tuleb. Kohtud andsid omalt poolt load ülekanneteks. Tegelikkuses olid ettevõtted sisult olematud ning nende omanikud varjatud.

Tüüpiline ülekanne algas kahest ettevõttest, kelle filiaalid asusid näiteks Inglismaal, kuid päritolu oli teine, näiteks "maksuparadiis" Belize. Ettevõtted sõlmisid "kokkuleppeid," kus üks pidi teisele laenama suure summa raha, kuigi tegelikkuses ei vahetanud raha kunagi omanikku.

Loe veel

Summad olid suured, ulatused 100-800 miljoni dollarini. Lepingutes andsid võlgadele garantiid Venemaal toimivad firmad, mida juhiti Moldovast. Seega arutasid võlamakseid Moldova kohtud, mis pesid raha puhtaks.

Kuidas rahapesu toimis?

Kõigepealt keeldus üks ettevõte oma "võlga" teisele tagasi maksmast, mõjutades sellega laenule garantii andnud Vene firmasid. Fiktiivse laenu andnud firma andis selle peale asja kohtusse, nõudes raha tagasi ning Moldova kohtunik kuulutas võla õiglaseks (sertifitseeris võla) ning nõudis raha võlglaselt tagasi.

Seejärel kandis garantii andnud Vene ettevõtte raha kontole, mis kuulus laenu andnud fiktiivsele firmale. Igas olukorra saadeti raha pangast läbi, kusjuures pank oli alati seotud mõne riigi olulise ärimehega.

Lõpuks jõudis raha ettevõte kontole, kes selle fiktiivselt laenas ning lõpetas alati Läti panga Trasta Komercbankas. Ja siis, kui raha oli Lätis, siis oli see ka pestud ja kuulus Euroopa Liitu.

Mis juhtub kohtunikega

Üle 20 kohtuniku Moldovas aitasid kaasa Vene kriminaalse raha pesule. Kolme aasta jooksul täitsid nad üle 50 võlamakse, pestes puhtaks ligi 20 miljardit dollarit. Osad kohtunikest on nüüd uurimisel all ning suur osa neist on töö lõpetanud.