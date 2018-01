Kuidas tunda ära mürgine töökeskkond?

Kas oled kunagi tundnud, et kõnnid töö juures justkui munakoorte peal? Kas sinu arvamust ei võeta arvesse, sa kardad vigu teha ning ettevõttekultuur põhineb hirmul?

Kõige tõenäolisem on see, et sa lähed koju ning hakkad oma partnerile rääkima, kuidas töö juures ei ole hea olla. Lisaks sellele tunned stressi füüsilisi sümptomeid. Võib-olla on aeg hoopis tunnistada, et sinu töökoht on kohutav ja mürgine koht, kus viibida?

