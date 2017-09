Kuidas valitakse haigekassa juhti ehk "kolm tarka", kel on määrav roll

Eile nurjus haigekassa juhiotsing ning põhjuseks toodi see, et kandidaatide dokumentatsioon ei olnud korrektne. Kuidas aga riigi üks olulisemaid asutusi juhti valib? Selgub, et määrav roll on „kolmel targal". Vaid nemad teavad Eesti Vabariigis seda, kes need eilseni kaalumisel olnud kandidaadid olid. Teised nõukogu liikmed ei tea midagi kuni päris viimaste tundideni.

Reformierakondlasest riigikogu liige Maris Lauri on haigekassa nõukogu liige ning ta ütles Ärilehele, et tema ei tea kandidaatidest midagi, sest selline on juhi valimise reeglistik. Haigekassa juhi konkursikomisjoni kuuluvad tervise- ja tööminister ning nõukogu esimees Jevgeni Ossinovski, Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar ja Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson. Nemad teevad esialgse sõelumise ning kui valik tehtud, siis toovad 2-3 kandidaati suure nõukogu ette. Alles siis saab nõukogu teada, kes nad on, millised on kandidaatide vaated, milline on nende nägemus Haigekassast jne.

„See on protseduuriliselt nii paika pandud, et kolm inimest tegelevad kandidaatidega. Reeglistiku järgi esitavad nad siis kandidaadid nõukogule. Seal tutvume nendega ja kuulame neid üle. Esitame oma nägemuse konkursikomisjonile, kes siis omakorda tuleb ühe kandidaadiga uuesti nõukogu ette. Kui nõukogu ta heaks kiidab ongi uus juht olemas," kirjeldas Lauri.

Eile ei jõutudki ülekuulamiseni. Juba enne seda selgus, et paberitega on midagi valesti ning järgmisel nädalal tuleb uuesti kokku tulla. Maris Lauri sõnul on see hea, sest avalikud protsessid peavad olema ausad ja kõik dokumendid korras.

Loe veel

Ometi ei ole ta nõus, et avalik konkurss peaks ka tõesti avalik olema. Et avalikkus teaks kandidaate ja nende seisukohti. Et me teaks, kuhu Haigekassa tüürima hakkab.

„Tean juba omast kogemusest erinevates nõukogudes, et avalikele konkursitele tuleb väga erinevaid inimesi. Ka kahtlase väärtusega inimesi. Kõikide teatavaks tegemine ei ole oluline. Paljud inimesed ei tule kandideerima, kui oleks avalikkuse tähelepanu. Nad on tihti juba kuskil tööl ja neile võib halvasti mõjuda kui selgub, et nad tööd otsivad," toob Lauri välja mõned aspektid.

Niisiis ei tohiks nimesid eelvaliku protsessis välja tuua või neid järjekorda panna, sest silmast-silma kohtumine võib kõik peapeale pöörata. Tihti tõstab või langetab just viimane faas kandidaatide kohta rivis. Oht on Lauri sõnul seegi, et kui nimed on teada, siis hakatakse otsustajaid mõjutama.

Järgmise nädala lõpus on uus vaatus. Siis võivad kandideerida ka uued kandidaadid. Ärilehele teada olevalt võiski eilse konkursi nurjumise põhjuseks olla, et viimasel hetkel tuli välja väga hea kandidaat, kelle dokumentatsiooni ei saadud korda. Lauri ei tea sellest midagi, kuid ei välista, et järgmisel nädalal tõesti mõni väga hea uus kandidaat „võistlustulle" asub.