Kuidas viia oma ettevõte uuele tasandile

Kui rahavood pole pidevalt stabiilsed, aga teostamist ootab suurem projekt, tasub kaaluda ärilaenu, kirjutab Eesti Päevalehe erileht Oma äri.

LHV äripanganduse juht Arko Kurtmann ütleb, et kuna pank vastutab eelkõige enda hoiustajate ees, saab pank laenamisel võtta mõõdukat riski. See tähendab, et laenu taotlemiseks on vaja tagatist ja mis veelgi olulisem – rahavoogu, millest laenusumma tagastatakse. „Seega esimese sammuna mõelge hoolikalt läbi, kas äriidee on suuteline laenu teenindamiseks vajalikku rahavoogu tekitama,” toonitab Kurtmann.

Enne panka pöördumist tuleb ettevõttel läbi mõelda ka järgmiste aastate finantsprognoos ehk millist müüki on plaanis teha, milliste kuludega ja mis eeldustel peaks just sellised käibenumbrid realiseeruma. „Pank hindab läbimõeldud plaaniga kliente,” rõhutab Kurtmann ja lisab, et LHV julgustab ettevõtjat alati läbi mõtlema ka riskistsenaariumit, kui kõik plaanipäraselt ei lähe. Ehk kus on see n-ö break-even, millega suudetakse veel võetavat laenu teenindada ja kui tõenäoline on selliste riskide realiseerumine.

Mõnikord on just oikem maksegraafik mõistlikum.

Ka SEB kinnitab, et esimese asjana tuleb taotlejal enne laenu küsimist väga täpselt selgeks mõelda laenu otstarve ehk milleks raha vajatakse. Peale laenu tasub kindlasti kaaluda ka muid võimalusi, mis aitaks soovitud projekti rahastada.

Laenuvajadus peab tulema soovist ettevõtte tegevust arendada. Mõelge läbi projekti nõrkused ja leidke lahendus, kuidas nendega toime tulla ning riske maandada, annab SEB nõu.

Rahastamislahenduse kokkupanekuks soovitab SEB võimalikult varajases faasis panga poole pöörduda. Pidage meeles, et rahastamisel kehtivad tüüptingimused, millega laenuvõtja peab arvestama. Näiteks iga laen eeldab omafinantseeringut ehk teie ettevõte peab olema valmis investeerima projekti oma raha.

Analüüsige ja mõelge hoolikalt läbi finantsiline võimekus ja kui pikaks ajaks on võimalik laenu võtta. Kuigi üldiselt soovitatakse laenuraha võimalikult kiiresti tagasi maksta, on mõnikord just pikem maksegraafik mõistlikum, sest aitab hoiduda likviidsusprobleemist.

Swedbanki äripanganduse valdkonnajuht Priit Lopsik soovitab samuti ärilaenu taotlema tulles väga hoolikalt laenu tagasi maksmise läbi mõelda. „Siin võib mitmeid vastuseid olla, on selleks siis kasum ettevõtte igapäevasest majandustegevusest või kasum konkreetsest tehingust.”

Mis võimalused on?

Arko Kurtmanni sõnul finantseerib LHV meelsasti nii väikeseid kui ka suuri ettevõtteid. Laenutoodetest pakutakse tavapäraseid tooteid, alustades arvelduslaenust ja lõpetades investeerimislaenuga. „Laenu struktureerime kliendi vajadusest lähtuvalt. Klient ei pea vaeva nägema sellega, mis on ühe või teise toote nimi,” ütleb Kurtmann ja lisab, et tagatiseks sobivad nii kommertspant, hüpoteek kinnisvarale kui ka käendused.

Mikroettevõtetele on LHV välja töötanud eraldi laenutoote – Mikrolaen. „Ettevõte oma vara laenu tagatiseks andma ei pea, piisab omaniku käendusest. Laenuprotsess on lihtne ja kiire, vastus taotlusele tuleb enamasti järgmisel päeval. Mikrolaen sobib hästi näiteks uute seadmete ja masinate ostuks, käibevahendite hankimiseks või muudeks väikeinvesteeringuteks. Mikrolaenu saab taotleda summas kuni 25 000 eurot.

Alustavatele ettevõtetele ei ole pangalaen rahastamiseks kõige sobivam lahendus ja päris tegevust alustavatele ettevõtetele me üldjuhul laenu ei paku. Teeme seda vaid erandkorras,” selgitab Kurtmann.

Ka SEB-l on ärilaenu toodete valik lai ja katab ära kõik finantseerimise vajadused, mida ettevõtlustsüklites võib vaja minna. Pakutakse nii pikaajalisi (investeerimislaen, stardilaen) kui ka lühiajalisi laene (käibekapitalilaen, arvelduslaen). Samuti aidatakse klientidel finantseerida kaubandust faktooringu ja akreditiivi näol.

Näiteks on tegevuse alguses enamiku ettevõtete kapitalivajadus suur ja riskitase samas kõrge. Sel juhul pakutakse klientidele võimalust koostöös pangaga kokku panna sobilik käibekapitali finantseerimise lahendus, mille alusel tagastatakse laenu näiteks toimuva müügi alusel.

Ka Swedbank pakub laia valikut ärilaene, lühiajalist laenu lühiajaliste projektide finantseerimiseks, investeerimislaenu pikema tasuvusajaga investeeringute finantseerimiseks ning arvelduskrediiti ootamatute väljaminekute katmiseks. Lopsiku sõnul on levinud arusaam, et ärilaenud nõuavad kinnisvara tagatist, kuid tegelikkuses see nii ei ole. „Swedbanki valikus on lahendusi, mis ei nõua kinnisvara tagatiseks – seda nii tegutsevale kui ka alustavale ettevõttele,” ütleb ta.

Abiks ka Stardilaen

Alles alustavatele ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele pakub SEB investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks Stardilaenu koostöös KredExiga. Stardilaenu pakub ka Swedbank.

SEB väike- ja keskmise suurusega ettevõtete segmendijuht Edward Rebane ütleb, et uuringute põhjal on ettevõtlusega alustamisel üks suurim probleem algkapitali leidmine. „Tavapärane pangalaen enamasti ei sobi, sest laenuandja seisukohalt on ettevõtte käivitamisega seotud riskid liialt suured. Samuti pole alustavatel ettevõtjatel üldjuhul pangalaenu saamiseks piisavalt tagatisi,” ütleb Rebane.

SEB väike- ja keskmise suurusega ettevõtete müügijuht Mari Konsap lisab, et Stardilaen on aidanud kümnetel ettevõtjatel teenuste ja toodetega turule tulla. Samuti on Stardilaen aidanud ettevõtteid, mille käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine või pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu. „Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse Stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi. Üldjuhul piisab tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust, omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast,” selgitab Konsap.

SOOVITUSI ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE

Tugev ja läbimõeldud äriplaan on kõige alus.

Kui tagatisvara puudub või vara seadmine tagatiseks nõuab liiga palju ressurssi (raha ja aega), on võimalus laenu saada KredExi, ettevõtte omanike või InnoFini käendusel.

Allikas: pangad