Kuidas vrapper kanadalasi vaimustas ehk miks Eesti tanklaketi toiduäri üle ilma kuulsust kogub

Omanikud tahaksid mudelit võimalikult paljudesse kohtadesse viia, kuid igal pool see ei toimi. Vrapperit on viidud proovimiseks ka Ameerikasse, kuid nagu ütleb Realo: Ameerikas ollakse selle toidu pakkumisega Euroopast valgusaastatega maas. „Ameerika tankla, mida meie omanikud omavad, on selline Statoil 25 aastat tagasi,” selgitab Realo. Seal on ainult hot dog ja hamburger, mille klient ise kokku paneb, ning sealne teenindaja on üldjuhul vaid kassiir.

Küll on Eesti tooted edukalt üle võtnud Läti ja Leedu, kes on väga avatud. Skandinaavlastel tundub Realo sõnul olevat psühholoogiline tõrge Ida-Euroopast millegi ülevõtmise vastu. „Kui me ise peame ennast Põhjala riigiks, siis Skandinaavia peab meid raudselt Ida-Euroopaks,” ütleb Realo. „Meie, vastupidi, oleme väga avatud selles mõttes, et kõike, mida näed, mõtle läbi, proovi, ja kui toimib, siis ole õnnelik, et selline hea idee ripakil oli.”