Küll on õnnelik paik: jalgpalli MM-i üks võitja on juba selge. Milline riik ja miks?

Šveits on juba enne suviseid jalgpalli maailmameistrivõistluseid üks turniiri võitjatest - vahet ei ole, kes võistluse tegelikult kinni paneb. Spordialaks SKT kasv, kirjutab Bloomberg.

Kuna Šveits on koduriigiks spordiorganisatsioonide FIFA, UEFA ja Rahvusvaheline Olüpiakomitee peakontoritele, saab riigi majandus iga kahe aasta tagant väikese tõuke. Asi selles, et paarisrakendina toimuvad nii taliolümpiamängud ja jalgpalli MM (näiteks 2017. aastal) ning suveolümpiamängud ja Jalgpalli EM (2019. aastal). Üks aasta jääb iga kord vahele ja siis saab seda tunda ka Šveitsi majandus. Ei ole vahet, kuidas läheb Šveitsi sportlastel või kus toimuvad võistlused. Asja taga on üks lihtne trikk. Nimelt kasutatakse rahvusvaheliselt SKT arvutamisel metodoloogiat, mis arvestab sisse ka erinevate litsentside ja osalustasude tulud ja need lähevad selle riigi kaukasse, kus asub võistlusi korraldav organisatsioon.

Neil aastatel, kus toimuvad olümpiamängud ja suured jalgpallipeod, tõuseb Šveitsi aastane SKT 0,1 või 0,2 protsendipunkti võrra.

FIFA peakorter asub Zürichis, UEFA oma Nyonis ja ROKil Lausanne'is. Niisiis isegi kui jalgpalli MM-i võidab Saksamaa või Brasiilia, siis Šveitsi fännid võivad samuti rõõmu tunda. Vähemalt litsentsitasud tulevad nende riigile.

Šveits mängib suvisel MM-il E alagrupis koos Brasiilia, Costa Rica ja Serbiaga.