Kulla hind tõusis poole aasta kõrgeimale tasemele

Kulla hind tõusis kolmapäeva hommikul 0,28% ehk 1285,71 dollarit untsi kohta. Viimati oli see samal tasemel 15. juunil, mil hind ulatus 1287,31 dollarini untsi kohta, kirjutab Reuters.

Analüütik Benjamin Lu Jiaxuan ütles, et mure maailmamajanduse kasvu pärast kergitab kulla hinda.

Hiina majanduskasvu aeglustumine viis Aasia aktsiaturud aasta esimesel päeval langusse. „Maailmamajandus on jõudnud kaardistamata alale, kuna Hiinast tulnud andmed olid oodatust kehvemad," lausus teadur Kunal Shah. „Ebakindlus maailmamajanduses ja geopoliitilised mured tähendavad, et on aja küsimus, mil kulla hind lendu tõuseb."