Külm dušš börsidel: suurim kukkumine alates Trumpi valimisvõidust

Maaklerid New Yorgi börsil.

Börse tabas suurim langus alates ajast, mil Donald Trump USA presidendiks valiti, sest Wall Street muretseb, et presidendi majanduskasvu turgutamiseks pakutud maksureformid ning turgutusmeetmed annavad tagasilöögi.

USA S&P 500 kaotas oma väärtusest 1,2%. Viimase 109 päeva jooksul ei olnud indeks 1% rohkem väärtust kaotanud. Aasta suuremad kukkumised tegi ka Dow Jonesi tööstuskeskmine ning Nasdaq.

USA-le järgnesid ka Aasia börsid. Sydney ning Tokyo börsidel oli halvim päev alates novembri algusest.

Gartman Letteri toimetaja Dennis Gartman kinnitas USA populaarsele investorite kanalile CNBC, et ees võib oodata 5% kukkumine ja see on vaid algus ning edaspidi võib asi minna hullemaks. „ma võtan seda väga tõsiselt,“ märkis ta.

Koos aktsiatega odavnesid ka baasmetallid ning nafta, samas kui kuld ning võlakirjad tõusid. See on märk kapitaliturgudel toimuvast põhimõttelisest muutusest.

„Meie ootame 5-10% langust ja oleme seda prognoosind juba nädalaid,“ kinnitas UBSi aktsiate ja derivatiivide strateeg Julian Emanuel.

Gartman lisas, et kuigi ettevõtete kasumite prognoosid on head, tuleb olla ettevaatlik. „Hinnatõusu lõpus paistavad kasumid alati head. Kasumid ei paista kehvad kuni selle ajani, mil oleme juba majanduslangusesse jõudnud,“ lausus ta.