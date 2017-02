Külmade ilmade tõttu on elektri hind Nord Pooli börsil Eesti hinnapiirkonnas tõusnud jaanuari keskmisega võrreldes 30 protsenti tasemeni üle 43 euro megavatt-tunnist. Kilovatt-tundidega arveldama harjunud tavatarbijale tähendab see ühe kWh hinnatõusu 3,3 sendilt 4,3 sendini.

Nii Eesti, Läti kui ka Leedu hinnapiirkondades on täna keskmine päev-ette tehingute hind võrdne - 43,39 eurot megavatt-tunnist. Soomes on elektri hind koguni 43,95 eurot MWh, mis on Nord Pooli kalleim hind. Rootsis on MWh hind 42,13 eurot ja Norras vahemikus 32-35 eurot.

Hind on tõusnud külmade ilmade saabumisega, mis on järsult suurendanud tarbimist. Samuti on Rootsis ja Norras korralises hoolduses mitu suurt hüdroelektrijaama.

Jaanuaris oli Eesti hinnapiirkonnas keskmine hind 33,27 eurot megavatt-tunnist, mis oli kahe sendi võrra odavam kui Soomes. Detsembriga võrreldes langes keskmine hind kaks protsenti. Süsteemioperaatori Eleringi teatel olid Eesti ja Soome hinnapiirkondade hinnad erinevad vaid 12 tunnil, ülejäänud aja oli hind võrdne.

Lätis tõusis elektri hind jaanuaris detsembriga võrreldes kolm ja Leedus kuus protsenti vastavalt 35,14 ja 36,88 euroni megavatt-tunnist.

Eesti-Soome ühendustes liikus võimsus kahel kolmandikul jaanuarist Eesti suunas ning Eesti-Läti ühendustes 86 protsendil ajast Eestist Lätti.

Eleringi prognoosi kohaselt on keskmine hind veebruaris ja märtsis kallim kui jaanuaris. Jaanuari viimase kauplemispäeva tehingute põhjal ennustas Elering Eestis veebruari keskmiseks elektrihinnaks 35,9 ja märtsis 34 eurot megavatt-tunnist.