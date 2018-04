Külm sõda valuutaturul võib tuua kallima dollari

Kui valuutaturul tuleb „külm" sõda, võib see kaasa tuua kallima dollari, kirjutab Bloomberg.

Trumpi administratsiooni protektsionistlikule poliitikale ähvardab tulla Euroopast ja Aasiast vastulöök, ütles varahaldusgigandi PIMCO üleilmne majandusnõustaja Joachim Fels. Tema defineerib valuutaturul külma sõda sõnasõja vormis toimuva konfliktina, kus keskpangad väldivad otsest rahaga sekkumist valuutaturule.

„Mitte-USA keskpankade impeerium on hakanud vastu lööma,“ ütles Fels. „Kui see nii jätkub, võib see viia allesjäänud aastal USA dollari tugevnemiseni.“

Konflikt algas 2017. aasta algul president Donald Trumpi USA presidendiametisse saades, kus ta püüdis kohe muuta dollarit odavamaks USA konkurentsipositsiooni parandamiseks. Euroopa ja Aasia neelasid selle suhteliselt vaikselt alla kartes hullemat USA imporditariifide näol. Nüüd surub USA ikkagi peale imporditariife, mistõttu oponendid käärivad käiseid.

„Kui USA keskpank näib olevat otsustavalt intressitõstmise teel, siis teised keskpangad muutuvad leebemaks ja selle tagajärjel võib USA dollar kallineda,“ lausus ta. "Kui nii läheb, on USA administratsioon tõenäoliselt ükshetk taas vastulööki andmas. Lühiajaliselt jätkub „külm“ valuutasõda.“