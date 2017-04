Kultussarjaga "Sex and the City" kuulsaks tehtud moebränd pani end müüki

Briti disainerjalanõude ning aksessuaaride tootja Jimmy Choo on müügis, vahendab Briti majandusleht Financial Times.

Ettevõte märkis, teates, et on otsustanud aktsionäride väärtuse maksimeerimiseks kaaluda erinevad strateegilisi võimalusi ning ootab pakkumisi.

Ettevõttest 70% kontrolliv Saksa miljardäride Reimannide perele kuuluv Joh A Benckiser Holdings toetab Jimmy Choo teatel müüki. Jimmy Choole lähedalseisev allikas kinnitas majanduslehele, et senine suuromanik on otsustanud luksuskaupade asemel kohvile keskenduda. Firma investeeringud selles vallas näitavad, et nende sooviks on Nestlé’le konkurentsi pakkuda.

Lisaks kuulub moefirmast 3% töötajatele ning Singapuri ning Kuweidi investeerimisfondidele vastavalt 2,7% ja 2,5%.

Ettevõtte teatel ei ole nad veel ühtki ostupakkumist saanud.

Jimmy Choo müük kasvas eelmisel aastal 1,6%. Hiina turu kasvu mõju tõmbas tagasi USA ja Euroopa tagasihoidlikum müük. Kui naela tugevnemine sisse arvestada, kasvas müük 15% 364 miljoni naelani.

Viimase aastaga on ettevõtte aktsia hind tõusnud kolmandiku võrra andes ettevõtte turuväärtuseks 710 miljonit naela.