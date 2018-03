Kulukas õhtusöök kuulsusega, miljonid suhtekorraldusse, toetus haide piinamiseks - milliste äpardustega sai EAS viimasel aastal hakkama?

Valitsus kiitis heaks rahandusministeeriumi plaani viia regionaal- ja teised rahandusministeeriumi jagatavad toetused EAS-i alt ära Riigi Tugiteenuste Keskusele. RTK-le antakse esialgu üle 987 miljonit eurot. EAS-i ümberorganiseerimisest on juba ammu juttu olnud, viimane aasta polnud sihtasutusele ka skandaalide mõttes kerge. Teeme ülevaate EASi viimase aasta suurimatest möödalaskudest.

Kui palju ühe vaaterattaga teenib?

EAS seadis 1,44 miljonit eurot toetust saanud T1 kaubanduskeskuse vaateratta jaoks üli-ambitsioonikad plaanid. Nimelt esitati pressiteates, et vaateratta eesmärk on saavutada avamisejärgsel aastal üle 300 000 piletiga külastaja, kellest umbes 15% (45 000) on väliskülastajad.

Vaateratas Ülemistel Foto: EAS

Kuid sellest ei piisanud. Pressiteates kirjutati, et "EASi rahastatav vaateratas toob Eestile aastas hinnanguliselt 7 miljonit eurot turismitulu." Hiljem selgus, et EAS sai vaateratta omanike arvutustest valesti aru. 300 000 külastajat on omanikud prognoositud terve T1 keskuse meelelahutusosa peale ning 7 miljonit eurot kaudset tulu aitab tuua terve kompleks, mitte vaateratas üksi.

Raha matmine suhtekorraldusse

30 turundus- ja kommunikatsiooniinimesega EAS hangib mingil põjusel järgmise nelja aasta jooksul 3,3 miljoni euro eest lisaks suhterkorraldusteenuseid. ERR kirjutas detsembri lõpus, et need numbrid ei pruugi olla veel lõplikud, kuivõrd Eesti-siseseid teenuseid ostetakse reeglina aasta kaupa, nii et järgmise kahe aasta teenuste mahud alles selguvad ja lisanduvad.

EAS ostab kommunikatsioonitegevusi sisse nii paljude tegevuste jaoks, et neil endal pole ka täit ülevaadet, mis valdkondades ja mis ulatuses nad teenuse eest maksavad.

5500-eurone õhtusöök e-residentsuse eest?

Eelmise aasta oktoobri alguses toimus Helsingis Nordic Business Forum, millel osalemine läks EAS-ile maksma 40 000 eurot. Sellele lisandus hinnaline õhtusöök Virgini kaubamärgi all lugematutesse valdkondadesse investeerinud ärimehe ja paljude ettevõtete omaniku Sir Richard Bransoniga.

Richard Branson, EASi õhtusöök Foto: Erlend Štaub

Pidulik õhtusöök üheksale inimesele korraldati Eesti arhitekti Ülar Marki loodud KODA väikeelamus, mille näidis oli uudistamiseks konverentsile viidud. Tuleb loota, et Bransonile jäi see õhtusöök tõesti meelde, sest kokku üheksa inimese kostitamine läks end avalikust rahast majandavale EAS-ile maksma 5450 eurot.

Kuuldavasti tekitas EAS-is pettumust kohtumise ühe peamise idee läbikukkumine. Nimelt oli algul kavas anda Bransonile ka Eesti e-residendi kaart. „Selline idee tõesti oli ja teemat arutati. Praeguse seisuga ei ole temast saanud e-resident, kuid Bransonil on see võimalus olemas, kui ta peaks seda edaspidi soovima,” kommenteeris EAS-i toonane turundusjuht Piret Reinson napilt.

Rakvere Targa Maja rumal otsus

Eelmise aasta aprillis kuulutati välja EAS-ilt 3,3 miljonit eurot toetust saanud kompetentsikeskuse pankrot. Omaosalusega kokku üle 4 miljoni euro eest ehitatud Targast Majast pidi saama üle-eestiline fenomen, piirkondliku ettevõtluse, hariduse ja tehnoloogilise arengu kujundaja ja eestvedaja.

Esimesed ohumärgid tulid 2016. aasta sügisel, kui EAS teatas, et nende audit tuvastas Targa Maja kompetentsikeskuses ränki vigu, ja peab seetõttu 300 000 eurot tagasi nõudma. Samal ajal alustas politsei kriminaaluurimist kelmuse ja riigihangete seaduse rikkumise alusel, sest audit leidis, et ehitamisajal oli esitatud fiktiivseid arveid, tehtud tagasioste või antud töid teha näiteks nõukogu liikme firmale.

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus Foto: Rauno Volmar

Lõplikult lõid ohutuled põlema siis, kui keskus esitas enda tegevuse kohta pankrotiavaluse sisuliselt kommunaalvõlgade pärast, mida oli kokku veidi üle 25 000 euro. EAS-i juhatuse liige Indrek Kaju tunnistas, et EAS tunneb ka endal vastutust: mõnda teemat oleks võinud kriitilisemalt ja põhjalikumalt käsitleda ning riske ja ohu kohti paremini näha.

Kokkuvõttes nõudis EAS keskusele antud 3,3 miljonist eurost tagasi 2,6 miljonit. Kuid kas EAS seda summat kunagi ka oma kontol näeb?

Toetus ookeanikalade julmaks kohtlemiseks



Eelmise aasta märtsis sattus EAS tule alla, sest otsustas toetada 2,25 miljoni euroga Meritähe veekeskuse ehitamist, mille üheks peamiseks tõmbenumbriks oli ookeanikalade akvaarium, kus hakkaksid ujuma nii haid kui raid.

Meritäht Dirhamis Foto: EAS

Ookeanikalade akvaariumisse vangistamine vihastas paljusid, eelkõige loomakaitseorganisatsioone, kes saatsid EAS-ile üle 3500 allkirjaga ühispöördumise keskuse ehituse takistamiseks. Pärast pöördumist andis EAS teada, et nad kaasavad sõltumatu eksperdi.