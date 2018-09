Kulukas viga? Rahandusminister avastas, et töövõimereform ei olegi enamikke töövõimetuid imekombel "terveks" teinud

Kõige suurema kuluga riigieelarves on sotsiaalvaldkond ja nagu kinnitas rahandusminister Toomas Tõniste, kasvavad selle valdkonna kulud veelgi.

Mitte ainult pensionide ja toetuste tõstmise tõttu - nimelt selgus töövõimereformi käigus, et tegelikult ei toonudki see tööturule nii palju piisavalt kõbusaid inimesi, kui loodeti. „Süvitsi analüüsides on kulu 30 miljonit suurem, sest suurem osa neist on päriselt töövõimetud. Võrreldes eelmise aastaga kasvab kulu 92 miljonit eurot. Koos pensionide ning peretoetuste ja -hüvitistega on kasv juba 200 miljonit eurot," nentis Tõniste.

„Kui me tahame liikuda heaoluühiskonna poole, siis sellised kulud edaspidi kindlasti veelgi suurenevad. Minu mure on, et me liiga hoogu ei läheks, sest keegi maksab selle kinni ja lõpmatuseni ettevõtjatele seda koormust kaela lükata ei saa," lisas ta.