Kulutada oskab igaüks ehk mida tähendab Eesti jaoks ELi jõuline säästmissoovitus?

Analüütikute sõnul on Eesti rahandus euroala teiste riikidega võrdluses suhteliselt heas korras. Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai selgitas, et Eesti valitsemissektori võlg on Euroopa riikide hulgas konkurentsitult väikseim – eelmise aasta seisuga umbes 9% SKTst, järgneb Luksemburg juba 23%ga ning Euroopa Liidu keskmine näitaja on umbes 80%.

Euroopa Komisjoni näpuviibutus on Kattai sõnul suunatud riikidele, kelle võlakoormus ületab Stabiilsus- ja Kasvupaktis ette nähtud 60% piirmäära ning selliseid riike on Euroopa Liidus hetkel 14. Kõige murettekitavam on olukord Portugalis, Itaalias ja Kreekas, kus võlg jääb 125% ja 176% vahele SKTst.

"See, et Itaalia valitsuse plaan eirata järgmise aasta eelarve kokkupanekul Euroopa ühiseid eelarvereegleid ei suurendanud üksnes Itaalia enda võlakirjaintressi vaid muutis kallimaks ka mitme teise riigi laenamise, tõendab taas kord, et ühe riigi probleemid riigirahandusega kanduvad üle ka teistele," lausus Kattai.

Eesti majandus keskmisest parem, kuid...

Ta lisas, et Eestis järgmiseks aastaks kavandatav riigieelarve on kooskõlas Euroopa Komisjoni soovitustega, sest plaanitud on nominaalset ülejääki, st arvesse on võetud seda, et Eesti majandusel läheb keskmisest paremini ning see on aeg, mil tuleks säästa. Samas ei tähenda see, et võime käed rüppe lasta ning endaga rahul olla.