Kumb on turvalisem: kas kasutada netipanga külastuseks mobiili või arvutit?

Kas tuleks üht teisele eelistada, küsib MarketWatch, lastes kolmel turvaeksperdil vastata. „Mina arvan, et pankade mobiilirakendused on siin eelisseisus,” ütleb Kyle Marchini, ettevõtte Javelin Strategy & Research vanemanalüütik. Tema sõnul on arvutitega lihtsam pahavara alla laadida.

Tema sõnul võib paroolilugemisprogramm olla paigaldatud mõnele mitteturvalisele veebilehele, mille selle külastaja eneselegi teadmata alla võib laadida. Need programmid aga salvestavad klahvikombinatsioone, mida netipanga külastaja sinna sisenedes sisse trükib, saates neid eneselegi teadmata mõnele häkkerile, kes on saanud ligipääsu tema arvutile. Mobiilikasutajad peavad üldiselt ise andma heakskiidu igasuguste programmide allalaadimisele.

Ka tuleks netipanka sisenedes vältida avaliku Wi-Fi kasutamist, kuna kunagi ei või teada, kellel on selle võrgu liiklusele ligipääs ja võib sinu andmed nii enda valdusse saada. Kui tahad tingimata arvuti kaudu netipanka kasutada, siis kasuta oma mobiili internetti. Ühtlasi tasub eelistada pangaäppe nende külastamisele läbi veebilehe.

Kuberturvalisusega tegeleva ettevõtte Casaba Security kaasasutaja Jason Glassberg on samas seda meelt, et arvuti ja mobiil on ühtemoodi turvalised. Vahe tuleb sisse üksnes asukohast, kus sa neid kasutad. Hotellis või raamatukogus on turvalisem oma rahaasju ajada mobiilipanga kaudu selle asemel, et ühendada oma arvuti tundmatusse võrku.