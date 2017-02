Miljard eurot on Eesti oludes nii suur raha, et sellega saab teha mõndagi. Huvitaval kombel on ühel firmal Personal2Go OÜ Maksu- ja tolliameti andmetel 1,2 miljardi euro suurune käibemaksuvõlg.

Maksu- ja tolliamet jäi kidakeelseks, et millest suur maksuvõlg tekkis.

„Me saame ainult kinnitada, et selline kohustus on üleval,” teatas Maksu- ja Tolliamet. „Ülejäänud detailid on juba maksusaladuse kaitse all. Lisainfot saaks jagada äriühingu esindaja.”

„Tegemist on looga, mida mõne reaga ei selgita,” ütles ettevõttega seotud Raivo Paala. „Maakera ei muutu kandiliseks üksnes sellest, et MTA sellisele järeldusele jõuaks.”

„Olen korduvalt kinnitanud, et ajalugu saab meid alati kätte,” lausus ta. „Tuleks/võiks ikka teha vahet, kas Raivo Paalalt varastati või Raivo Paala varastas.”

„Olen naftamaardlatega seotud 90-ndatest aastatest alates,” meenutas ta. „Tegelesime sõpradega (partnerid) uute tehnoloogiliste lahenduste loomisel. Täna töötan jätkuvalt koos kolme rahvusvaheliselt tunnustatud Vene akadeemikuga.”

Tehingu hind on lihtsalt tuletatav. Läbi uute tehnoloogiliste lahenduste on teenitav tulu 1 tonnist raskenaftast umbes 500 eurot, seletab ta loogikat.

„Hetkel on olemas kokkulepe 40 miljoni tonni raskenafta tootmisõigusega ettevõtte omandamiseks. Raskenaftale pole suurt nõudlust, tootmine on tänaste hindade juures kahjumlik - seega on tegemist nn nõudlus-turuga, st pakkujaid on palju. Arvestades maailmas olemasolevate raskenafta leiukohtadega, on uuele tehnoloogiale avatud “suured” võimalused,” ütles ta. „Uusi tehnoloogilisi lahendusi saab kasutada lisaks toornaftale ka kivisöe ja põlevkivi tootmisel.”

Korrutades üksnes olemasolevate mahtudega 40 000 000 tonni 500 eurose kasumiga 1 tonnist raskenaftast, saame esialgseks kasumiks Eesti mõistes “eluliselt-mitte-usutava” 20 miljardit eurot, selgitas ta.

„Kui maksukohustus on 1,2 miljardit eurot, siis tehingu hind oli 6 miljardit ilma käibemaksuta,” rääkis ta tehingu summast.

Aastas oli võimalik tuua EV oma tooret 13 miljonit tonni rasket naftat. Kasum ühest tonnist on 500 euro. 13 000 000 tonni korrutada 500 euroga, teeb kasumiks 6,5 miljardit eurot. Aastane kasum oli ka tehingu hinnaks.

Tehnoloogija on täielikult automatiseeritud ja vajab vaid 5-6 inimest hooldamiseks. Tehnoloogija on ehitatud moodulitena ja on nn konteinerites. Seega mobiilsed. Kui riigi majanduspoliitika pole enam soodne, saab tehnoloogija lihtsalt viia teise riiki.

„Loomulikult tunnistan ma seda maksukohustust, ise esitasin käibemaksudeklaratsiooni,” ütles ta. „Kahjuks ei arvestanud MTA 20.12.2016 aastal esitatud KMD. Sellest tehingust tekkis P2G enammakse - seega peab summa minema nulli. 30. jaanuari 2017. aasta vaideotsuses MTA tunnistab eksimust. Tegemist on suure probleemiga - MTA jättis eelmise, 2016. aasta eelarves kajastamata 1,2 miljardit eurot. Ehk eelmise aasta tulud eelarves polnud mitte 8,56 miljardit eurot, vaid 9,76 miljardit eurot. Rahandusminister varjab seda tulu täna valitsuse ja Riigikogu eest. Kauaks?”

„Tagastusnõude 1,2 miljardit eurot esitan alles siis, kui nn “separaatorid" on valmis ja neid saab “käega katsuda” ehk puudub alus millegi üle vaielda,” rääkis ta. „MTA pole huvitavaim vestluspartner ja kahjuks ka mitte “tervaim pliiats”. Keskmise maksuametniku jaoks jäävadki sellised “mahud” ja võimalused hoomamatuteks. Rumalus ja keskpärasus, mis on seotud võimuga, meid küll kuhugi ei vii, kus normaalsetele inimestele olla meeldiks.”

„Lihtsalt selle loo lõpp on järgmine - vaidlusalune tehnoloogia hakkab tööle Läti Vabariigis. Ja on rahva otsustada, kas ametnike seaduserikkumistele peab järgnema ka vastutus,” jutustas Paala. „Selles projektis RN alustasin tööd 2001. aasta 16. oktoobril. Projekti RN arendati Tjumeni Nafta Teadus-Tehnoloogilises Keskuses. Viimases töötas kokku üle 12 000 inimese, kellest umbes 9000 olid teadlased. Olin ka teatud perioodil selles keskuses viitsepresident. Tehnoloogia on ka patenteeritud ega oma analooge maailmas.”

„MTA takistas minu majandustegevust alates 1997. aastast,” kurtis ta. „Peale esimese kompleksi avamist Läti Vabariigis, esitame kahjunõude Eesti Vabariigi vastu summas 50-100 miljardit eurot. Arvestades rahvusvahelise praktikaga, usun meie edusse.”

„Ei maksa võõrasse kloostrisse oma piibliga tulla tõde kuulutama. Võib minna väga kehvasti,” võrdles ta. „Tean, et juhul kui ebaõnnestun, olen ilmselt järjekordne Jaan Tatikas, kes “avastas” võimaluse/viisi, kuidas paekivist sealiha toota. Kõik ju näis olemas olevat - toru, paekivi ja tahe. Kahjuks miskit jäi puudu. Samas teame ka seda, et paljud avastused, mis muutsid maailma, läksid esimestele “loojatele” kalliks maksma.”

„Lihtsalt Eesti kaotas võimaluse teenida tulu. Ma pole kunagi palunud maksuhalduril ennast mõnitada. Nüüd tuli pill pika ilu peale. Olen selle eest 2 aastat vanglas “veetnud”. Sellest 1 aasta üksikvangistuses. Lisaks kasutati veel ka tahtevastast sundravi. Olen nautinud meie riigi külalislahkust ja liberaalsust,” rääkis ta. „Prokurör palus mulle 5 aastaks ettevõtluse keeldu. Aga palun. Lätimaa on üks kilomeeter mu kodust. Pole väga raske teha tööd seal, kus sind vähemalt ei mõnitata.”

Kas keegi usub sellesse lahendusse või ei usu, mind tõesti ei huvita, ütles EKRE liige.

„MTA arvates saab neile esitada vaid eesti keelde tõlgitud materjale, erinevalt Riigikohtu seisukohtadest ja EL direktiivist. Selle pinnalt, et materjalid olid vene keeles, neid ka menetlusse juurde ei võetud,” lausus Raivo Paala. „Olen isiklikult kohtunud mitme maksuametnikuga, kes eesti keeles suhtlemiseks pidid palju vaeva nägema. Seega on arusaadav P2G ja minu seisukoht, et vene keelseid materjale võiksid lugeda need MTA ametnikud, kes valdavad lisaks eesti keelele ka näiteks vene keelt.”

"MTA lihtsalt ei saa neid materjale tunnustada, sest sellisel juhul selgub, et nad ei informeerinud 2012 aastal Riigikogu sellest, et EV 2009 aasta eelarve ei vasta tegelikkusele," lausus ta. "Seega peteti ka Euroopa Keskpanka, sest eurole üleminekul ei olnud täidetud nõutud norme. Kelmus!"