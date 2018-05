Kummaline olukord: vald märgib korteri eri tubadele erinevad aadressid ja seetõttu jääb pensionär toetusest ilma

Andmeid sisestatakse ebatäpselt



"Omavalitsustes puudub aga hetkel ühtne lähenemine sellelegi, kas ja millisel juhul on põhjendatud korteri tubadele erinevate aadresside andmine. Mõned vallad ja linnad on andnud ühe korteri tubadele eraldi aadressid, kuid pole teada, et see oleks üldisem praktika. Samasugune ebaselgus valitseb ka sotsiaalhoolekandelistes asutustes püsivalt elavate inimeste ruumidele aadressi määramisel," ütles Madise.

Mõned omavalitsused on väljendanud õiguskantslerile muret, et kui hoone osadele määrata aadressid ilma ehitisregistri andmete eelneva korrastamiseta, võib see: - soodustada korterite ehitamist majadesse, mis ehitusloa järgi peaksid olema ühepereelamud; - takistada inimestel maamaksuvabastuse saamist, kui nende elukohaandmed eri registrites ei kattu; - tuua kaasa probleeme kavandatava rahvaloendusega, mis plaanitakse läbi viia elektrooniliste andmebaaside põhjal.

"Ka nende probleemide lahendamine eeldab riigi ja omavalitsuste koostööd, mille sihiks on ühtlustatud praktika aadressiandmete määramisel. Seepärast soovitangi neid küsimusi terviklikult arutada ning jõuda ühtsete üleriigiliste reegliteni. Vajadusel võiks selleks koostada juhised koos asjakohaste näidetega," lisas ta.

Pensionäritoetus makstakse sellel aastal taas välja oktoobris. "Seetõttu palun teil 1. juuliks teada anda, mida plaanite aadressiandmete küsimustes ette võtta, et muu hulgas vältida mõnede üksi elavate pensionäride põhjendamatut toetuseta jätmist," sõnas Madise.