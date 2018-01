Kummalised lood ehk milline on maailma kalleim olümpiamark?

Gscheidle olümpiamark Foto: http://hahn-briefmarken.de

Eelmisel nädalal anti välja Lõuna-Koreas Pyeongchangis peagi algava taliolümpia teemaline mark ja münt. Ostukeskondades algas kohe ka nendega kauplemine. Ärileht võttis aga uurida, et milline on ajaloo kalleim olümpiamark ning selgus, et selle taga peidab end üks väga värvikas ja ka müstiline lugu.