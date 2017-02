Kummardus Ossinovski tegevusele: viinatootja tuleb turule ministri nime meenutava vodkaga

Foto: Kollaž

Alkoholitootja Koch OÜ, kes varem on välja tulnud näiteks viinaga "Vao Valge", hakkab peagi tootma Ossinovsky Vodkat. Nende sõnul on see premium-klassi jook ning tootja on igati selle poolt, et inimesed vähem, aga kvaliteetsemat kraami tarbiksid.