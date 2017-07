Kümme müüti esimesest palgaläbirääkimisest

Oled saanud oma esimese tööpakkumise. Eriti hirmutavad tunduvad eesootavad palgaläbirääkimised ja lihtsam tundub pakkumine kohe vastu võtta. Seda ei tohiks teha, sest esimene töötasu on alus kogu edasisele karjääri.

Sellest sõltuvad edasised palgatõusud, boonused ja ka pensionisäästud. Liiga madalalt alustamine võib olla väga kulukas viga, kirjutab Harvard Business Review.

Carnegie Melloni ülikooli majandusprofessor Linda Babcock ja New Yorgi ülikooli professor Julia Bear toovad ajakirjas välja kümme müüti, mis palgaläbirääkimiste kohta ringlevad, kuid millel ei tohiks lasta end mõjutada.

1. See on mu esimene töökoht. Mul ei ole kogemusi, seega ei ole ka millegi üle kaubelda.

Esimesele töökohale kandideerijad ei mõista, et ka tööandja jaoks on värbamisprotsess stressirohke. Sajad CV-d, loendamatud tunnid neid lapates ning intervjuuks kandidaate valides. Intervjuudeks on aega kulutatud ning lõpuks valitud inimene, keda tahetakse palgata. Selleks ajaks on tööandja valitud kandidaati juba investeerinud. Seega on isegi esimesele töökohale asujal palgaläbirääkimisteks ruumi.

2. Mul ei ole teist pakkumist, seega mul ei ole midagi läbi rääkida.

Kuigi alternatiivne pakkumine annab rohkem kauplemisvõimalusi, saab läbi rääkida ka ilma selleta. Küsi (mitte nõua), kas tööandja saab pakkumist suurendada. Kui ka vastus on ei, saad sa pakkumise siiski vastu võtta.

Loe veel

3. Pakkumine on parem kui ma ootasin, seega ei ole põhjust läbirääkimisteks.

Kui pakkumine on oodatust parem, ei olnud sa piisavalt ette valmistunud ning asjaoludega kursis. Ära tee veel teist viga sellega, et jätad läbirääkimised pidamata. Sa ei taha ju tööd alustades saada selle eest väiksemat tasu kui teised.

4. Naisena ei saa ma palga üle tingida- see ei ole meeldiks tööandjale.

See arvamus hoiab naisi sageli tagasi ning alati ei pruugi see ka vale olla. Loomulikult on agressiivne ning üleolev maneer kahjuks- seda nii meeste kui naiste puhul. Samas positiivne, koostööaldis ning probleemide lahendamisele orienteeritud strateegiad on efektiivsed ning aitavad head tulemust saada ning loovad vastaspoolega positiivseid suhteid.

5. Majandusel ei lähe hästi, seega ei ole õige aeg palga teemal läbi rääkida

Vaatamata viimase kümne aasta majanduskriisidele on häid töötajaid raske leida ja nad on tööandjate poolt hinnatud. Lisaks jätavad tööandjad sageli oma pakkumisse läbirääkimisruumi. Kui töötaja seda ei kasuta, jääb see summa ettevõttele. Lisaks ei ole palk ainus läbirääkimiste teema: koolitused, töögraafik, transporditasu ning lisaülesanded on vaid mõned näited. Otsusta, mis on sinu karjääri jaoks kõige olulisemad ning räägi need asjad selgeks.

6. Veebiotsing enne läbirääkimisi annab mulle piisava teabe.

Kuigi veebist võib leida palju infot palkade kohta, on see tavaliselt väga üldine. Peaksid kasutama info kogumiseks ka oma suhtevõrgustikku. Küsi koolist ning sõpradelt- tuttavatelt milline oleks nende arust selle ametikoha jaoks mõistlik palk, mitte ära päri nende palka. Ära unusta ka, et erinevates linnades võivad olla palkades erinevused.

7. Ettevalmistus ei loe- oluline on, mis mulje ma endast läbirääkimistel jätan

Enne läbirääkimisi kodutöö on olulisem kui sa arvad ning mõjutab läbirääkimisi. Tee endale selgeks, mille üle on mõistlik läbi rääkida ning harjuta sõbraga ning lihvi tehnikat. Mine kohtumisele enesekindlana ning vajadusel kujuta ette, et räägidki sõbraga

8. Küsi palka niipalju nagu sa soovid saada.

Ei. Küsi rohkem kui sa tahaksid. Läbirääkimised on kompromiss. Seega jäta endale ruumi taganeda.

9. Kui uus ülemus ütleb jah, mine kohe tähistama.

Kuigi kiire "jah" on suurepärane tulemus abieluettepanekut tehes, siis palgaläbirääkimistel tähendab see, et küsisid liiga vähe. Uuringud kinnitavad, et kõrge kuid realistliku eesmärgi püstitamine parandab tulemust. Kogu piisavalt infot ja veendu, et sa ei müü end liiga odavalt.

10. Tulemusteta läbirääkimine oli viga.

Läbirääkimisel näitad sa tööandjale, et oled enesekindel ning oskad läbi rääkida. See on väärtuslik oskus. Lisaks võid läbirääkimiste käigus õppida uusi asju, mis edaspidi kasuks tulevad. Kasuta seda võimalust, et mõista, kuidas sinu uues organisatsioonis palgad kujunevad ning otsuseid langetatakse.