Kümme nippi, kuidas töökohal innustavat õhkkonda luua

Tööeluga käivad kaasas vahvad kolleegid, tööruumid ning nendest tulenevalt moodustub ka töökoha sisekliima, atmosfäär. Ei ole kahtlust, et õhkkonna kujundamisel mängivad suurt rolli inimesed – olenemata ametipositsioonist ja rollist. Öeldakse küll, et organisatsioon on juhi nägu, ent õhkkond kujuneb ühistööna – alati võib leiduda aspekte, mis ühele töötajale on meeldivad, kuid teisele näivad ehk jaburad, kirjutav CV Online blogi.

Ent kuidas muuta veelgi meeldivamaks olemasolema töökoha atmosfäär väikeste uuenduste teel?

1. Korraldage ühiseid lõunasööke. Ühised lõunasöögid võivad teid kolleegidena rohkem kokku tuua ning selle korraldamine ei nõua suurt pingutust. Valikuid on mitu: kui sinu töökohas on õdus kööginurk, siis valige igal nädalal välja uus vastutaja, kes organiseerib üheks päevaks lõunasöögi. Teisalt on alati võimalus tellida lõunasöök otse töökohale. Väiksema kollektiiviga võib muidugi alati ka ühiselt minna välja einetama või ilusate ilmade korral lausa korraldada piknik vabas õhus. Muutke ühised lõunasöögid traditsiooniks ning see toob teie tiimi, kollektiivi uue tegevuse, mis teid kokku toob!



2. Tunnustage ja kiitke üksteist – nii on motivatsioonipuudus teie kollektiivile lausa tundmatu sõna! Tunnustamine, kiitmine ei pea kõlama vaid suurte saavutuste järgselt. Motiveerige üksteist heade sõnadega – ka siis, kui näete, et kolleegil on motivatsioonipuudus, siis tunnustage seni tehtud töö eest ja andke omaltpoolt väike tõuge. “Sa teed head tööd!” stiilis siirad kiitused on alati innustavad! Kui soovite olla personaalsemad, siis riputage ühele seinale nimelised ümbrikud, kuhu on igaühele võimalik panna ümbrikusse tunnustusi, ettepanekuid, soove paberisedelil.



3. Tekitage kontorisse heade soovide tahvel. See võib olla nii tahvelseina kui ka markertahvli kujul – peamine on idee ise! Kirjutage tahvlile näiteks igal hommikul ilusaid soove või julgustavaid tsitaate, mis pälvivad hommikuti töökohale jõudes tähelepanu ning võivad kujundada kogu edasise päeva.

4. Muutke motivatsiooniüritused, töövälised üritused traditsiooniks. Olgu nendeks ürituseks suvepäevad, talvepäevad või lihtsalt ühine bowlingu- või kinoõhtu. See on hea võimalus õppida kolleege paremini tundma ning see võib muuta ka tööelu sujuvamaks ja vabamaks kui varem.

5. Tooge töökohale ühised aeroobikaminutid! Võtke kogu kollektiivi või enda tiimiga mõned minutid tööpäevast ning võimelge ühiselt. Kui kollektiivis aeroobikaõpetajat või treenerit ei ole, siis aeroobika eestvedamise võimalusi on mitmeid: nii videote, helisalvestuste kui ka mobiilirakenduste teel. Sellel on selgelt vähemalt 2 plussi: positiivne on see, et keha saab energialaengu ning seda saab teha koos kolleegidega! Tehke aeroobikaminuteid igapäevaselt – see toob rõõmu ja energiasüsti keset tööpäeva igaühele!

6. Üllatage üksteist spontaanselt! Üllatused võivad avalduda näiteks väikse magusa kostituse või kolleegi lauale toreda kirja jätmise näol. Väiksemagi panuse teel on kolleegid sinu ümber rõõmsamad ja sinagi võid järgmisel korral meeldiva üllatuse osaliseks saada.

7. Tähistage koos sünnipäevasid ja teisi tähtpäevi. Alati õnnitlege sünnipäevalist ning ärge unustage üksteisele soovida ka head pühadeaega. Tähistage ka pühasid koos – näiteks korraldage jõulupidu või katke ühine jõululaud ning säilitage raas lapsemeelsust lihavõttepühade puhul. Kontrollküsimus: kas Teie töökohas on kõigile nähtavas kohas kalender töötajate sünnipäevadega?

8. Tähistage koos võite – nii suuremaid kui ka väiksemaid. Olgu nendeks võitudeks head müügitulemused, positiivne tagasiside suurkliendilt, edukas projekt, meediakajastus või lihtsalt edukas päev. Ärge hoidke rõõmu ja õnnestumisi vaid endale – sellised väiksemad tähistamised võivad suurendada tiimitunnetust ning motiveeritust eesmärke edaspidigi täita.

9. Säilitage alati huumorimeel. Ärge unustage ka töökohal olles vaadata asjadele mõnikord läbi lapseliku ja siira huumorisoone. Tõsidust ja asjalikkust jagub töökohtades alati, ent hea huumor võib ka kehvemal päeval purustada jää kolleegide vahel.



10. Looge midagi ühtset ja sümboolset, mis on teie kollektiivile või tiimile iseloomulik – näiteks ühine laul mõnest üritusest või hüüdlause/slogan, mis tekitab kõigis häid tundeid, toob esile häid mälestusi ja teeb Teid ühtsemaks.