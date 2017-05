Kümme soovitust isikliku kuvandi loomiseks

Kas oled kunagi sügavamalt mõtestanud oma tööalase edu võimalikke põhjuseid? Või kui tegeled mõne hobiga ning soovid olla tuntum, hinnatum või lihtsalt silmatorkavam?

Maailmas on suur hulk inimesi, keda tunnevad paljud, kes on omal alal silmapaistvad isiksused. Neid võime nimetada inimbrändideks.

Kõlab äkki äärmiselt kummaliselt, isegi võõrastavalt, kuid tegelikkuses töötavad väga paljud inimesed sihikindlalt selle nimel, et muuta oma nimi ja oma olemus kaubamärgiks. Ka paljudel meist võib tekkida vajadus oma nimi mingil hetkel tuntuks teha.

Soovides olla edukas, ei piisa kahjuks vaid headest oskustest ja suurepärastest teadmistest – meid on vaja panna märkama. Märkama nende poolt, kes meie teenuseid ostavad ja kes meid sooviksid palgata.

Veelgi enam – tõeline inimbränd müübki oma nime! Tööjõuturul käib samasugune müümine nagu toodete ja teenuste turul. Töötaja eesmärk on teha oma toode ehk oma isiklik mina selliseks, et see oleks ostjale ehk ettevõttele või organisatsioonile vajalik.

Inimesed, kes teadlikult loovad oma "brändi", juhinduvad tihti allolevatest lihtsatest, aga mõjusatest põhimõtetest.



Leia üles valdkond, tegevusala, mis köidab sind jäägitult.

Millega tegeled kirglikult. Kõik tuntud ja edukad rõhutavad ühena oma edu alusprintsiipidest kirglikkust. Tegeledes asjaga kirega, saad varem või hiljem tasutud kogu vaeva.



Analüüsi ennast lihtsate plusside ja miinuste kontekstis.

Kõigil meil on oma tugevad ja nõrgad küljed. On asju, mida me saame muuta, ja neid, mida mitte. Olles teinud kindlaks, milles oled väga hea, keskendugi nendele. Kui hakkad liigselt oma nõrkusi ravima, võid hoopiski tugevused unarusse jätta ja jäädagi keskpäraseks.



Täida oma vorm sisuga!

Niinimetatud 15 minuti kuulsused ei pruugi alati hiilata just tarkuse ja intelligentsusega. Selleks, et kuvand oleks tõeline ja kestaks, peab inimeses olema ka sisu, mida "müüa".



Ole võimalikult mitmekülgne!

Kedagi ei köida nurgas istuv nohik, kes teab ehk palju oma kitsast valdkonnast, kuid väljaspool oma teemat on null. Loe, reisi, käi kinos ja teatris, suhtle inimestega väljapoolt oma igapäevast tegevuskeskkonda! Lai silmaring on üks edu aluseid!



Otsi väljastpoolt oma tegevusvaldkonda ideid, kuidas oma valdkonnas silma paista.

Õpi õppima mujalt, kui vaid oma kitsa eriala raamides.



Hoia oma keha ja vaim terved.

Edukad on miskipärast sageli sportlikud, aktiivsed ja terved. See on edu pant.



Ära karda ebaõnnestuda!

Kes palju teeb, see palju jõuab. Inimesed on tegelikult väga võimekad. Argument, et sul on vähe aega ja sa ei jõua seda või teist teha, on enesepettus. Tegelikult on meis peidus tohutult kasutamata energiat, nii vaimset kui ka füüsilist. Ebaõnnestumist kui sellist ei ole, on vaid kogemus asjadest, mis ei pruugi töötada. Ebaõnnestumist ei koge vaid need, kes midagi ei tee!



Ära kunagi katkesta õppimist, katsetamist ja uuesti üritamist!





Harjuta avalikku esinemist!

Ära ole liialt tagasihoidlik ega reserveeritud. Tunne uhkust oma saavutuste üle ja lase seda ka teistel märgata. Olla sotsiaalselt aktiivne ja võimalusel ka avalikult sõna võtta nõuab teatavat julgust, kuid selle tasuks on märkamine, et sinus on midagi, millega eristuda massist.



Loo omale lai ja mitmekesine sotsiaalne võrgustik.

Investeeri sotsiaalsesse kapitali. Sea endale mõned lihtsad eesmärgid:

• Jäta universumisse jälg!

• Loo omale visioon!

• Väldi muutumist halliks massiks!

• Loo omale isiklik kaubamärk!



Kristo Krumm

Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ettevõtluse lektor, koolitaja ja ettevõtja



