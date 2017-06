Kümne naela eest vana briljantsõrmuse ostnu teenis ehet oksjonil müües kopsaka varanduse

Üks õnneseen ostis kümne naela eest briljandiga sõrmuse. Nüüd õnnestus tal müüa Sotheby'se oksjonil ehe maha 656 750 naela eest, kirjutab CNN.

Oksjonil kujunes ehe oluliselt kallimaks kui oksjonimaja esialgne hinnang 250 000 kuni 350 000 naela.

26-karaadise kiviga sõrmus osteti 1980ndatel anonüümselt müüjalt, kes arvas, et tegemist on mõttetu aksessuaariga.

Õnnelik ostja ja nüüdne müüja sai edukast ostust teada aastakümneid hiljem, kui viis sõrmuse kohaliku juveliiri juurde. Sõrmus ja sellel olev briljant olid vanamoodses stiilis, mis moodsate ostjate seas pole enam populaarne.

„Uus omanik laseb tõenäoliselt briljandi ümberlihvida moodsamaks ja võib sellega tõsta kivi väärtust kordades,“ ütles 77 Dimonds nimelise firma teemandiekspert Tobias Kormind. „Olen veendunud, et see sõrmus on pärit kusagil 1800. aastast ja kuulus mõnele siniverelisele või väga rikkale inimesele."