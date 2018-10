Kümnete miljonite suurune prognoosimuutus päästis riigieelarve kärbetest

Pärast rahandusministeeriumi sügist majandusprognoosi selgus, et riigieelarve struktuurse tasakaalu saamiseks tuleb 11miljardilist eelarvet kuskil 50 miljoni euro jagu kärpida. Rahandusminister Toomas Tõniste märkis, et probleem on ka töövõimetoetuste ülikiire kasv.

Valimiseelsel aastal avastada, et sügisel eelarvesse enam uusi kulusid ei mahu, ei ole ühegi valitsuse meelisstsenaarium ning paari nädalaga saadi eelarvepositsioon struktuursesse tasakaalu (Eesti arvutuste järgi, Euroopa Komisjonil on rangem lähenemine). Kõigi üllatuseks mahtus sinna ka kümnete miljonite eurode eest piirkondlikke toetusi, mida rahvasuus kutsutakse katuserahadeks.

Loe lähemalt Äripäevast.