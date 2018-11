Kuna nõudlus iPhone’ide järele väheneb, on Apple’il valmis plaan B

Samas ei ole paljudele iPhone’idele komponente tarnivate ettevõtete jaoks tagavaraplaani. Nii ongi need Apple’i jaoks veidi halvad uudised tarnijate jaoks kohutavad. Nii kärpis tulevikuprognoose IPhone’ide tootjalt enam kui poole oma käibest saav Japan Display ning IPhone’i näotuvastussensoreid tarniv Lumnetum Holdings langetas kvartaliprognoose.

„Tarnijad on müügimahtudest oluliselt rohkem sõltuvad kui Apple,“ tõdes Bloomberg Intelligence’i analüütik Woo Jin Ho. „See aga tõstatab riske ka ülejäänud tarneahela jaoks,“ lisas ta.

Kui nõudlus uute ja kallimate IPhone’ide järele langeb, saab Apple komponentide tellimusi kärpida või oste edasi lükata, jättes tarnijad suuremate laovarude otsa istuma. Selle tulemusena on nad valmis hinda langetama, kui Apple uuesti läbirääkimiste laua taha asub.

„Apple ei ole enam traditsiooniline seadmeäri,“ tõdes Loup Ventures’i analüütik Gene Munster. „Apple investeerimisparadigma liigub seadme müügilt prognoositavama teenustel põhineva ärimudeli suunas,“ selgitas ta.

Tänavu on Apple astunud samme telefonide kasutusaja pikendamise suunas. See aga tõenäoliselt paneb inimesi harvemini endale uut seadet soetama, mis on taas osade tarnijate jaoks negatiivne märk.