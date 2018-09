Kuni 25 miljonit miinust. Riigil jääb üüriturult kokku kogumata just nii palju makse

Tanel Saarmann reporter RUS 1

Eile teatas kinnisvaraportaal Kinnisvara24.ee, et nende uuring näitab seda, et Eesti üürituru kogumaht on üle 100 miljoni euro. Riigil jääb seejuures suur hulk makse saamata, sest endiselt on musta turu osakaal suur. Maksu- ja tolliamet on portaali arvutustega nõus. Riigil jääb saamata kümneid miljoneid, kuid paranemine toimub ses osas pidevalt.