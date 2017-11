Kuninganna Elizabeth II ajab suurt raha kokku hobuste võiduajamistel

Kuninganna Elizabeth II on teeninud viimase kolme aastakümnega miljoneid vägagi huvitaval alal, hobuste võiduajamises. Enne kui te hakkate ette kujutama, kuidas kuninganna paneb hobustele panuseid ja täkkudele veri näos kaasa elab, siiski väike selgitus. Kuninganna omab lihtsalt hobuseid, mis auhindu võidavad, kirjutab Celebrity Networth.

MyRacing.com veebilehe andmetel on QE2 teeninud enam kui 8,8 miljonit hobuste võiduajamistelt. 2815 võistlusel on saavutatud 451 võitu. Nende andmete ajalugu algab 1988. aastast, kui muudeti lihtsaks andmete kättesaadavus. Võiduprotsent on niisiis 15,9, kusjuures eelmine aasta oli üle pika aja jälle üks tulusamaid aastaid. Tema hobused tõid talle sisse 731 413 dollarit. Ka käesolev aasta ei ole olnud halb. Siiani on tema hobused sisse toonud 542 531 dollarit. Kuninganna on teiste hobuseomanike seas edukuselt 11. kohal.

Kuninganna armastus hobuste vastu on teada-tuntud. See algas, kui talle kingiti neljandaks sünnipäevaks Shetlandi poni. Sellest ajast on ta isegi mõnedel kuninglikel sündmustel roninud hobuse selga. 1952. aastal, kui suri tema isa, kuningas Georg VI, siis päris kuninganna Elizabeth ka tema tõuhobustega talli.

Suurbritannias on viis klassikalist ja traditsioonidega hobuste võiduajamise võistlust - St Leger Stakes, Epson Oaks, 1000 Guineas, 2000 Guineas ja Epsom Derby. Vaid viimast ei ole tema hobused kunagi võitnud. Niisiis peaks kuningannal põnevust jaguma ning kindlasti loodab ta, et mõni tema hobustest ka selle võistluse kinni paneb.