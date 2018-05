Kuninglikud pulmad on suur äri

Brittide prints Harry ja tema armastatu, endise USA filmistaari Meghan Markle'i homsete pulmade puhuks on toodetud terve ookeanitäis erinevat nänni, kirjutab Bloomberg.

Kui pulmad peaks olema maitsekad, siis kahjuks ei saa palee kontrollida seda, millist tavaari toodetakse lihtrahva jaoks. Näiteks saab osta paarikese nägudega puust lusikaid, ujumistrikoosid ja isegi kondoome.

Hinnanguliselt peaks Briti majandus saama 120 miljoni naela ehk 137 miljoni euro eest uut hoogu, kui rahvas tormab pulmade mälestusesemeid ostma ja tänavapidusid korraldama.

Lisaks ühekordsele nänniuputusele teenib kuningskoda ka stabiilsemat ja suurematki tulu - mullu külastas Buckinghami paleed ligi viis miljonit inimest ja kulutasid "paleeturismi" peale tervelt 634 miljonit eurot. Kui varem kostus palju nurinat, et Ühendkuningriigi alamad peavad kuningakoda üleval pidama, siis nüüdseks on see probleem mõistlikult lahendatud - kogu rahast, mida kuninganna teenib, saab ta endale jätta vaid murdosa. Ülejäänu läheb riigikassasse. Nii teenis kuninganna kinnisvarafirma viimase kümne aastaga 2,6 miljardit naela, aga sellest vaid 15% jäi talle. Kuninganna on "väärt" 420 miljhonit dollarit.