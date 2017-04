Kunstiakadeemia vanale platsile kerkib ärihoone

Ehkki kunstiakadeemiale sai saatuslikuks ühe naabri vastuseis sellele, põhjusel, et hoone varjab päikest, kavandatakse nüüd samale krundile 30-korruselist kõrghoonet. Tallinn avalikustas neljapäeval krundile kehtestatud detailplaneeringu, kirjutab ERR.

Viru Keskuse vastas, endisel kunstiakadeemia (EKA) asukohal laiub juba mitu aastat tasuline parkla - uue õppehoone ehitamise tuhinas lammutati vana maja maha, ent ühe naaberkrundi elumaja elaniku vastuseisu tõttu EKA EL-i rahastust ei saanud ning ülikool jäi aastateks kodutuks.

Nüüd kerkib EKA kavandatud 16-korruselise õppehoone asemele 30-korruseline äri- ja eluhoone - EKA uuele hoonele varem väheneva päikesevalguse tõttu vastuseisu avaldanud naaber kaks korda kõrgema maja vastu protestinud pole.

Neljapäeval avalikustas Tallinn Tartu maantee ja Laikmaa tänava nurgale, Kompassi asumisse plaanitava uue hoone detailplaneeringu. Planeeritav kinnistu jääb osaliselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse ja asub vanalinna vaatesektoris.

Ehkki ümbruskonnas on valdavalt 5-6-korruselised korterelamud, kinnitati detailplaneeringus uue äri- ja eluhoone lubatud kõrguseks 30 maapealset korrust, millele lisandub kaks kuni kolm maa-alust korrust. Detailplaneeringu seletuskirjast selgub, et tulenevalt lähialast on sobiv planeerida kinnistule äri- ja elamufunktsioon, et toetada ala ööpäevaringset kasutust. Samuti on seletuskirja kohaselt oluline tekitada juurde esimesel ja teisel korrusel asuvaid tänavaruumi avanevaid äripindu, et tagada jalakäijatele huvitav ja mitmekülgne linnaruum.

A. Laikmaa 11 / Tartu mnt 1 kinnistu valdaja OÜ City Plaza korraldas 2015. aasta lõpus kolme kutsutud osavõtjaga arhitektuurikonkursi, mille tulemused esitati Tallinna linnaplaneerimiseametile 2016. aasta alguses. Arhitektuursete lahenduste autorid on OÜ Alver Arhitektid, Allianss Arhitektid OÜ Inga Raukas, Tarmo Teedumäe ja Ivan Sergejev ning OÜ Tiit Trummal Arhitektid Tiit Trummal.