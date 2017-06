Kunstlikult loodud normaalsed turutingimused ehk Sanktsioonid kui tõuge majanduse kasvuks

Venemaa Föderatsiooni teenekas ökonomist, majandusteaduste doktor Jakov Mirkin arutleb, et Venemaa vastu rakendatud rahvusvahelised sanktsioonid on andnud tõuke majanduskasvule.

Kui rääkida sanktsioonide mõjust ja vastusanktsioonidest ühele või teisele Venemaa majandusharule, siis kas on võimalik neist välja valida mõni, mis eriliselt kannatab?

Ma arvan, et nad ei kannata, vaid naeratavad. Koguni naeravad.

On see naer läbi pisarate?

Mitte nii ühemõtteliselt. Tuleb vaadata sanktsioonide kanaleid. Esimene ja kõige ilmselgem on Vene kompaniidele kehtestatud piirang hankida vahendeid rahvusvaheliselt kapitaliturult ning välismaiste investorite lahkumine. Mis puutub portfelliinvestoritesse, siis nende maksimaalne miinus on kaks miljardit dollarit. See tähendab, et siin on mõju sisuliselt null. Teine asi, et 2008.–2009. aasta kriisi ja järgnenud sündmuste tulemusena on Venemaa kaotanud kogu portfelliinvesteeringute varu, mis oli kogunenud 2000. aastast.