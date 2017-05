Küpros kasvatab venelastele passe müües riigieelarvet

Küprose lõunaranniku linnas Limassolis on venekeelseid poesilte rohkem kui kreekakeelseid, mis on riigikeeleks. Vene rikaste jahid annavad pilti uues jahisadamas. Riigis tegutseb raadiojaam Russkaja Volna ning restoranid pakuvad pelmeene ja vene vodkat, kirjutab Bloomberg.

Vahemere Moskva on saanud tulu, kuna venelased ja nende raha on leidnud Euroopa Liitu tungides sissepääsu Küprose näol. Pikka aega on Küpros olnud vene rahanduse offshore-keskuseks. Küpros on aidanud väga peenelt raha peita. Ja kui venelaste rahapesu enam ei toimi, siis pestakse venelasi endid andes neile kodakondsus.

Uus venelaste Küprose passide ostulaine aitas saareriigil taastuda 2013. aasta pangandusüsteemi krahhist ja sellega kaasnenud majanduslangusest. Nüüd võivad välismaalased saada Küprose kodanikuks vähem kuue kuuga, kui nad investeerivad vähemalt kaks miljonit eurot Küprose kinnisvarasse või vähemalt 2,5 miljonit eurot valitsuse võlakirjadesse või kompnaiidesse.

Uue programmiga on Küpros välja andnud umbes 2000 passi, ütles rahandusminister Harris Georgiades. Umbes pooled passidest on läinud venelastele, teatas PricewaterhouseCoopers ja teised konsultandid, kes aitavad kliente kodakondsuse saamise protsessis. Programmi mõju on tunda, kuna see tõi mullu riiki umbes neli miljardit eurot välisinvesteeringuid ehk ligi veerandi majanduse kogutoodangust.

Üks uus Küprose kodanik rääkis, kuidas kõik toimub. Moskva telekommunikatsioonifirma endine juhatuse liige jagab aega Küprose ja muu maailma vahel, kuid ta palus anonüümsust, sest ta võttis selle protsessi ette identiteedi varjamiseks.

Esimene samm on viia varad Venemaalt välja. Tema tegi juba kahe aasta eest varifirma Hollandi. Siis hakkas ta ringi vaatama, et millise teise riigi kodakondsust võtta. Ta vaatas Maltat ja veel mõnda maad, kuid otsustas Küprose kasuks, kuna viimane oli lihtsaim ja kiireim.

Augustis ostis ta Limassoli kaks villat kokku viie miljoni euro eest. Detsembris sai ta passi.

Üks põhjus, miks venelased tahavad Küprose kodakondsust on see, et nad väldivad sel teel Venemaa valitsuse silma alla sattumist ja maksavad vähem makse. Samuti muudab see lihtsamaks raha liigutamise, kuna pangad kohtlevad kohalike teisiti kui potentsiaalselt kahtlasi välismaalasi.

„Põhiline põhjus, miks vene ärimehed viivad raha Küprosele või teistesse maksuvabadesse piirkondadesse on hirm kaotada raha,“ ütles Aalto ülikooli majandusprofessori assistent Svetlana Ledjajeva. „Venemaa on poliitiliselt ebastabiilne. Rikkad venelased näevad, et nad võivad ühel hommikul vangi minna ja kogu nende vara võidakse konfiskeerida.“

Nüüd viib rikas venelane oma Hollandi firmast varad Küprosele, kus kodakondusega kaasneb 17 aastaks investeerimistulu maksuvabastus.