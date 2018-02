Küprose keskpanga eksjuht Läti kriisist: keskpanga sõltumatus on illusioon

Euroopa Keskpanga nõukogu kunagine liige, Küprose keskpanga eksjuht Panicos Demetriades sattus omal ajal Küprose valitsuse surve alla ja lahkus seetõttu keskpanga juhi kohalt. Tema jaoks meenutas Läti keskpanga juhist kolleegi vahistamine, et keskpankade sõltumatus on haavatav, kirjutab Bloomberg.

„Keskpanga sõltumatus on suur illusioon,“ rääkis ta selle peale kui küsiti süüdistuste kohta Ilmaris Rimševicši kohta. „Eriti käib see Euroopa perifeeriamaade kohta.“

Läti keskpanga juht ütles altkäemaksu võtmise süüdistuste kohta, et ta on süütu. Tema sõnul püüavad pangad temast lahti saada, pettes õigusorganeid ja regulaatoreid.

Euroopa Keskpank, kes sekkus kiiresti eelmine kord kui valitsus püüdis keskpanga juhi õigusi piirata, hoidis hinge kinni ja ootas selgust.

„Mitte kunagi pole olnud nii avaliku keskpanga juhi süüdistamist, mistõttu Euroopa keskpangal on mõistlik kuulda toimunust keskpankurilt ja tema advokaatidelt,“ ütles 59-aastane Demetriades.

Kuigi valitsus pole veel suutnud sundida euroala kõige kauem juhinud keskpankurit Rimševicšit tagasi astuma, keelavad tema kautsioni tingimused tal täita keskpanga juhi ülesandeid.

„Poliitiliselt võib olla väga kütkestav sundida teda lahkuma, kuna nad teavad, et Euroopa Keskpangal ja Euroopa Komisjonil on väga vähe võimalusi midagi teha,“ lausus ta. „Päeva lõpuks tapab see keskpankade sõltumatuse. Kõik valitsused suudavad seda teha mistahes keskpanga juhiga ja siis on keskpanga juhid üksi jäetud.“