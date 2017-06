Küprosel hakatakse ehitatama Euroopa suurimat kasiinot

Küprose võimud allkirjastasid Euroopa suurima kasiino ehitamise lepingu.

Küprose valitsus kiitis heaks Hongkongi Melco Internationali, USA Hard Rocki ning kohaliku CNS Groupi konsortsiumi ettepaneku ehitada kasiinokeskus Limassoli, edastab AP.

Projekti kohaselt on kasiinos 136 mängulauda ja 1200 mänguautomaati. Kasiino on ühendatud 500 numbritoaga hotelliga, milles on spaa ning 1500-kohaline kontserdisaal.

Küprose energia- tööstus- ning turismiministri Yiorgos Lakkotrypise sõnul on kogu projekti maksumuseks üle 500 euro ning see loob ehituse käigus üle 4000 uue töökoha. Kui projekt on valmis, lisandub veel 4000 töökohta.

Ministri hinnangul peaks uus kasiino tooma saarele 300 000 lisaturisti aastas.

Küprose presidendi Nicos Anastasiadese sõnul on tegemist riigi ajaloo suurima turismiinvesteeringuga.